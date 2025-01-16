自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣詩人李魁賢辭世 享壽87歲

2025/01/16 05:30

國家文藝獎、台灣詩人李魁賢。（資料照）國家文藝獎、台灣詩人李魁賢。（資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣詩人李魁賢昨（15）日上午逝世，享壽87歲。李魁賢的兒子向本報記者證實，父親李魁賢於1月15日凌晨5、6點時因心因性衰竭，於家中離世。

李魁賢，1937年出生，為台灣重要詩人、文化評論人、翻譯家，曾任世界詩人運動組織（Movimiento Poetas del Mundo）副會長、台灣筆會會長，國家文化藝術基金會董事長。16歲時以筆名楓堤在《野風雜誌》發表第一首詩作〈櫻花〉，從此筆耕不輟創作超過一甲子，創作類型橫跨小說、散文、評論、翻譯等。

李魁賢獲獎無數，除了台灣文壇的諸多獎項，如吳濁流新詩獎、巫永福評論獎、笠詩刊評論獎、行政院文化獎、國家文藝獎、吳三連獎等；也獲得外國的文學獎項，如英國國際詩人學會傑出詩人獎、印度千禧年詩人獎；更曾在2001年、2003年、2006年三度獲國際詩人學會（International Poets Academy）推薦提名為諾貝爾文學獎候選人，是台灣第一位被提名諾貝爾獎的詩人，蜚聲國際。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應