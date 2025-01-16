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【藝術文化】台灣詩人李魁賢辭世 享壽87歲
國家文藝獎、台灣詩人李魁賢。（資料照）
〔記者董柏廷／台北報導〕台灣詩人李魁賢昨（15）日上午逝世，享壽87歲。李魁賢的兒子向本報記者證實，父親李魁賢於1月15日凌晨5、6點時因心因性衰竭，於家中離世。
李魁賢，1937年出生，為台灣重要詩人、文化評論人、翻譯家，曾任世界詩人運動組織（Movimiento Poetas del Mundo）副會長、台灣筆會會長，國家文化藝術基金會董事長。16歲時以筆名楓堤在《野風雜誌》發表第一首詩作〈櫻花〉，從此筆耕不輟創作超過一甲子，創作類型橫跨小說、散文、評論、翻譯等。
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李魁賢獲獎無數，除了台灣文壇的諸多獎項，如吳濁流新詩獎、巫永福評論獎、笠詩刊評論獎、行政院文化獎、國家文藝獎、吳三連獎等；也獲得外國的文學獎項，如英國國際詩人學會傑出詩人獎、印度千禧年詩人獎；更曾在2001年、2003年、2006年三度獲國際詩人學會（International Poets Academy）推薦提名為諾貝爾文學獎候選人，是台灣第一位被提名諾貝爾獎的詩人，蜚聲國際。
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