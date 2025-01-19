【藝術文化】2025好聲新年公益永續音樂會 1/25登場

好聲樂集青少年弦樂團將在1月25日於台北市中山堂舉辦新年公益永續音樂會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由好聲樂集室內樂團主辦的「不見、不散─2025好聲新年公益永續音樂會」，將由好聲樂集青少年弦樂團，在1月25日於台北市中山堂舉辦，呈現巴哈、櫻井弘二、卡洛維茨、孟德爾頌、霍爾斯特，以及小約翰．史特勞斯等知名音樂大師的經典曲目。

昨（18）日好聲青少年弦樂團率先在內湖區行善社宅舉辦音樂會暨記者會，現場演奏巴哈《布蘭登堡第3號協奏曲》以及〈鳳陽花鼓〉為音樂會暖身。駐團指揮曹立東表示，「為回饋社會，票款將捐贈公益團體，達成音樂會永續理念。」

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好聲樂集青少年樂團自2022成立至今，音樂成績斐然，在音樂總監吳庭毓（前國家交響樂團NSO首席）的帶領下，於2023、2024連續兩屆獲得新加坡萊佛士音樂節最高榮譽金獎，2024年於國家音樂廳舉辦傳承展望永續零碳音樂會，將音樂會結合永續、社會共好的理念。

曹立東也堤到，今年適逢史特勞斯200週年冥誕，因此也特別安排史特勞斯的作品，「以維也納新年音樂會的華爾滋氛圍，祝福大家新年新氣象。」今年演出曲目包含巴哈《布蘭登堡第三號協奏曲》、櫻井弘二《不散》、卡洛維茨《絃樂小夜曲 》、孟德爾頌《Ｄ大調第七號弦樂交響曲》、霍爾斯特《綠溪組曲》，以及史特勞斯《春之聲圓舞》、《藍色多瑙河》、《皇帝圓舞曲》、《南國玫瑰》等，用充滿朝氣與熱情的弦音喜迎新年。演出詳詢OPENTIX網站。

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