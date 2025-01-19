自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025好聲新年公益永續音樂會 1/25登場

2025/01/19 05:30

好聲樂集青少年弦樂團將在1月25日於台北市中山堂舉辦新年公益永續音樂會。（記者董柏廷攝）好聲樂集青少年弦樂團將在1月25日於台北市中山堂舉辦新年公益永續音樂會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由好聲樂集室內樂團主辦的「不見、不散─2025好聲新年公益永續音樂會」，將由好聲樂集青少年弦樂團，在1月25日於台北市中山堂舉辦，呈現巴哈、櫻井弘二、卡洛維茨、孟德爾頌、霍爾斯特，以及小約翰．史特勞斯等知名音樂大師的經典曲目。

昨（18）日好聲青少年弦樂團率先在內湖區行善社宅舉辦音樂會暨記者會，現場演奏巴哈《布蘭登堡第3號協奏曲》以及〈鳳陽花鼓〉為音樂會暖身。駐團指揮曹立東表示，「為回饋社會，票款將捐贈公益團體，達成音樂會永續理念。」

好聲樂集青少年樂團自2022成立至今，音樂成績斐然，在音樂總監吳庭毓（前國家交響樂團NSO首席）的帶領下，於2023、2024連續兩屆獲得新加坡萊佛士音樂節最高榮譽金獎，2024年於國家音樂廳舉辦傳承展望永續零碳音樂會，將音樂會結合永續、社會共好的理念。

曹立東也堤到，今年適逢史特勞斯200週年冥誕，因此也特別安排史特勞斯的作品，「以維也納新年音樂會的華爾滋氛圍，祝福大家新年新氣象。」今年演出曲目包含巴哈《布蘭登堡第三號協奏曲》、櫻井弘二《不散》、卡洛維茨《絃樂小夜曲 》、孟德爾頌《Ｄ大調第七號弦樂交響曲》、霍爾斯特《綠溪組曲》，以及史特勞斯《春之聲圓舞》、《藍色多瑙河》、《皇帝圓舞曲》、《南國玫瑰》等，用充滿朝氣與熱情的弦音喜迎新年。演出詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應