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【藝術文化】北美館重啟南進門 打造黑白二元藝術空間

2025/01/24 05:30

北美館在南進門與本館之間的L型連通道，打造黑白二元的藝術空間。（北美館提供）北美館在南進門與本館之間的L型連通道，打造黑白二元的藝術空間。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館於疫情期間暫時封閉南進門，經過5年重整改造，於1月18日率先階段性開放，重新啟用南進門入口。北美館資深策展人蕭淑文以「我們總是需要為世界創造出更新的故事」為主題，邀請藝術家陳慧嶠與藝術團隊山朋水貴＋發條鼻子，在南進門與本館之間的L型連通道，打造黑白二元的藝術空間。即日起至12月21日，在南進門連通道展出。

北美館南進門由建築師簡學義設計，以L型懸空的玻璃鋼構長廊，與北美館具有現代風格的白色建築體形成不同對比。北美館館長王俊傑表示，「未來南進門不單單只是一個簡單通道，更會是一個供大家休憩、討論藝術的空間。」

北美館說明，此次重啟，連通道隔板區分出2個不同的走道，「白色空間」邀請陳慧嶠利用幾何色塊以及乒乓球創造裝置作品《當球體融入牆上的色彩時…》，透過鮮麗的色彩呈現視覺動感與輕盈基調；「黑色空間」則是山朋水貴＋發條鼻子結合聲響與影像等的沉浸式作品《ZAI》，將通道改造為藏有不同暗房的多重展示空間，創造出「虛實交會」的場所。

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