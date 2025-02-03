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【藝術文化】6棒打擊樂家吳珮菁率學生出訪 克羅埃西亞國際打擊樂節壓軸演出

2025/02/03 05:30

吳珮菁親率4位學生擔任第22屆克羅埃西亞國際打擊樂節壓軸演出。（吳珮菁提供）吳珮菁親率4位學生擔任第22屆克羅埃西亞國際打擊樂節壓軸演出。（吳珮菁提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以自創「Peiching握法」揚名國際的台灣打擊樂家吳珮菁，受邀參加第22屆克羅埃西亞國際打擊樂節（International Percussion Ensemble Week, IPEW），不僅親率4位學生擔任壓軸演出，吳珮菁也舉辦專題講座，深入分享6棒木琴演奏技巧與音樂詮釋。雖然音樂節時間適逢台灣春節年假，回到台灣已近假期尾聲，吳珮菁昨（2）日提早返回工作崗位，與4位學生受訪提到此行，仍難掩興奮之情，認為是一趟非常難得的音樂交流。

吳珮菁在講座中邀請觀眾親自上台體驗6棒的握法。（吳珮菁提供）吳珮菁在講座中邀請觀眾親自上台體驗6棒的握法。（吳珮菁提供）

吳珮菁表示，這次是她第2次應IPEW藝術總監Igor Lešnik邀請，赴克羅埃西亞與瑞士、奧地利等國的重要大學打擊樂團，進行學術交流與演出，4位學生則都是第一次踏上IPEW舞台，吳珮菁對他們的表現非常肯定。

與IPEW主辦單位合影，左起為紀頌恩、兵承霖、吳珮菁、IPEW藝術總監Igor Lešnik、前別洛瓦爾音樂學院院長Sonja Štefanac、陳致欽、王倚軒。（吳珮菁提供）與IPEW主辦單位合影，左起為紀頌恩、兵承霖、吳珮菁、IPEW藝術總監Igor Lešnik、前別洛瓦爾音樂學院院長Sonja Štefanac、陳致欽、王倚軒。（吳珮菁提供）

4位打擊樂新銳都是吳珮菁在國立台北藝術大學的學生，首登國際舞台，不僅在音樂上極具挑戰，還有時差與語言的問題需適應，尤其打擊樂節行程緊湊，為準備壓軸完美演出，前一晚的彩排時間從晚上10點排到凌晨3點，大家都全神貫注地完成樂器選擇、舞台配置、音響調整與細節微調等。吳珮菁引述克羅埃西亞Zagreb音樂學院老師Luis Camacho Montealegre說，「年輕的學生在這麼晚的時間排練，卻依然全力以赴，沒有任何怨言，還能彼此鼓勵，這種專業精神令人敬佩！」德國打擊樂家Kai Strobel則在欣賞完壓軸演出後讚嘆：「團隊默契極佳，演出令人印象深刻，充滿藝術張力！」

4位學生中的陳致欽是第一次到歐洲，他說這次演出讓他學到了許多實務經驗，從整理團員簡介、樂器設備需求到場務規畫，每個細節都讓他更加成長。「面對不同的樂器與場地條件，我們都需要隨機應變，這種挑戰讓人興奮！」

王倚軒認為IPEW的主辦單位專業又親切，特別是給年輕學子登上國際舞台的機會，讓他感受到音樂交流的意義，「我們為了展現最具台灣特色的打擊樂作品，花了很多時間調整曲目。演出後，觀眾的熱烈掌聲讓我非常感動，也更加肯定台灣打擊樂的發展與影響力！」

兵承霖表示，「我們的默契與音樂性在這次演出中不斷提升，這趟旅程不僅是舞台上的成長，更是彼此扶持、共同進步的珍貴回憶。」紀頌恩則說，這次的團隊組合讓來自不同年級的同學有了難得的合奏機會，「珮菁老師從排練到演出，每個細節都不放過，也因此我們的演出能夠達到最好的狀態。」

Igor Lešnik在克羅埃西亞的地位如同朱宗慶在台灣，有「克羅埃西亞打擊樂教父」美譽，目前也是Zagreb大學音樂學院院長，他特別在農曆春節時跟台灣團隊賀年，並對吳珮菁說，「大家都非常讚賞您和您的學生對音樂節節目所做的藝術貢獻。」

而吳珮菁在她的專題講座中，除以她的新書《六棒木琴演奏藝術——「Peiching 握法」的探索與突破》為藍本，詳細介紹從握棒到音程距離調整、各種滾奏演奏法等技巧，對6棒木琴演奏藝術深入探討，更特別提到台灣打擊樂教育與文化影響力，讓與會者都對台灣龐大的打擊樂學習人數感到訝異，並對朱宗慶打擊樂團在推動打擊樂文化、教育以及演出方面的成就，表示高度讚賞。

吳珮菁將於今年7月再次赴克羅埃西亞擔任國際打擊樂比賽評審，9月赴德國IKMMA擔任木琴學院指導教授，持續推廣6棒木琴藝術，深化與國際音樂界的交流。

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