【藝術文化】尤洛夫斯基率柏林廣播交響樂團 攜手陳鋭台北演出

陳鋭是超高人氣台裔小提琴家。（巴哈靈感提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕擁有超高人氣的台裔小提琴家陳鋭，將於5月攜手逾百年歷史的柏林廣播交響樂團，由指揮尤洛夫斯基（Vladimir Jurowski）率團在台北演出2場音樂會。

尤洛夫斯基自2017年接任柏林廣播交響樂團首席指揮暨藝術總監。（巴哈靈感提供）

1923年成立於東柏林的柏林廣播交響樂團，是全球最佳廣播交響樂團之一，也是樂評家公認極少數保有濃厚德國傳統色彩的交響樂團。樂團成立初期以演奏20世紀當代作曲家的作品聞名，客席指揮包括作曲家亨德密特、普羅科菲夫、理查．史特勞斯、荀貝格等重量級人物。尤洛夫斯基自2017年秋季接任首席指揮暨藝術總監，除經典曲目外，也領導樂團持續創造新的目標。

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樂團此次與陳鋭合作，將在台北國家音樂廳連演2天，且有不同的曲目安排，分別是5月5日的布拉姆斯《D大調小提琴協奏曲》及《C小調第1號交響曲》；6日則是布拉姆斯的《海頓主題變奏曲》、《D大調小提琴協奏曲》，以及《E小調第4號交響曲》。詳詢opentix。

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