【藝術文化】內惟「那間好好吃的店」 串連庶民美食記憶

插畫家湯士賢以印象中的內惟市場創作作品〈內惟好吃好吃〉（右牆），他將記憶中的美食「巨大化」，隱喻民以食為天的重要性。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕繼探討現代與過去吃飯情境的「好好吃飯」展之後，高美館再度策畫「那間好好吃的店」展，關注吃食所串起的在地情感，企圖連結不同世代對於美食的回憶。即日起至4月中，在內惟藝術中心的親子展廳登場。

高美館表示，「那間好好吃的店」分為3個子題，首先「食物與文化」邀請藝術團隊「有用主張」以市集攤車發想〈行動代號－ㄆㄚㄆㄚ灶〉，不僅對應台灣當代日常的飲食生活趨勢，更邀請大小觀眾透過「今日特餐」遊戲成為攤主設計菜單；展廳玻璃牆上貼有插畫家湯士賢的作品〈內惟好吃好吃〉，將印象中的內惟市場，重新繪製成一幅有著巨型美食的作品；其次，「食物與色彩」的「蔬菓顏色．蹦蹦跳」，透過不同的色彩與蔬果邀請親子進行遊戲，藉此觸發兒童五感體驗，並從中認識飲食對健康以及文化的影響；最後「食物與記憶」則為插畫家與觀眾的共創作品，邀請插畫家張梓鈞創作〈一口食光〉，以及徐菀瑩的〈喵的！〉，將上百位觀眾的食光記憶，濃縮成一幅幅插畫，讓觀眾循著繪畫作品比對關於吃飯的回憶及故事。

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