【自由副刊．愛讀書】 《最後的夢：阿莫多瓦的自傳式故事集》

《最後的夢：阿莫多瓦的自傳式故事集》 佩卓．阿莫多瓦著，葉淑吟譯，原點出版

佩卓．阿莫多瓦著，葉淑吟譯，原點出版

阿莫多瓦（Pedro Almodóvar，1949-）的敘事節奏，緊湊、不乏危險氣氛卻從不匆促，好比一名穿高跟鞋的女人端漂亮的湯盤邊閒話邊闊步未濺出一滴番茄冷湯。《最後的夢》收錄十二篇體裁相異的文本，創作年分橫跨近六十年，包含《壞教慾》「初始版本」的〈不速之客〉，吸血鬼與神父以禁欲而欲望的〈鏡子儀式〉，追憶歌手查維拉的〈再會了，火山〉，以及步入老年後「少了自信，沒安全感，多了點恐懼」的〈苦澀的耶誕節〉。最勾人心神者，當數母親亡逝的〈最後的夢〉。筆調簡要克制，近乎不動聲色，但並非不騷動，只是在多層的帳紗後方，像極弱卻清晰的嗓音。比起平面鏡般的自傳寫作，《最後的夢》以奇想、回憶、局部經驗變造做為集合的珠玉，曲折而深刻地映現這名西班牙藝術鬼才的「心靈攝影」。而使人打從心底喜歡上阿莫多瓦的，究竟不是嗆辣與多采，而是作品中一種充滿魅力的坦白：「凝視一個孩子就如凝視大海或火焰一樣。他們不在乎你的眼光，表露真實的一面，又不斷改變。」（164）

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