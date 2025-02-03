【家庭plus．戲看人生】找回自己的IF

圖／達志影像

文／黃文綺

每個人都曾是孩子，只是隨著年紀漸增，學會了人情世故，社會化的過程裡，逐漸淡忘成長歲月裡的種種。《幻幻之交》（IF）這部真人動畫片，看似充滿著孩童般的奇思妙想，在去年上映時，卻仍擄獲票房，不論是主要演員或幕後為偶獻聲的都是大明星，童心和創造力，永遠具有魔力。

頭一回是從電影中間才開始看，起先不太明白《幻幻之交》的意思，一會兒恍然大悟，原來IF指的是Imaginary Friends（幻想朋友），真人和動畫角色的互動對話，著實吸引人，自己也掉入回憶中，前後看了三回，不斷回想屬於我的IF。

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小主角碧在母親過世後，彷彿突然長大了，即便父親經常做些搞笑舉止逗她，她卻一本正經要父親「別鬧了」，不久父親生病住院要動手術，她暫時搬到外婆家，外婆一心想好好照顧她，反倒被她一本正經、成熟的應對進退，對照得有些慌張好笑。

碧的父親和外婆看著她的模樣，都沒有多說什麼，他們明白在失去母親後，父親生病造成孩子很大的壓力，就連大人也不擅面對如此重大議題。

在這個關鍵時刻，碧突然發現，身邊出現一些奇怪的「朋友」，而且顯然只有她能看見，包括一個看似成年男子「凱文」，身邊卻有個像蝴蝶一般的女孩「花花」，他倆夜半爬窗，進到熟睡孩子的房裡，拉出一隻紫色毛茸茸、有大圓眼的超級大毛怪「藍藍」，而且他們都住在外婆家的樓上。

很會打噴嚏的藍藍發現可以被碧看到時，就開始到處跟著她，想要碧幫忙找到創造出他的孩子，於是碧知道這些她能看到的「朋友」，都是被孩子所想像出來的，而且每一個孩子的IF，都獨一無二，幻想出藍藍的孩子有色盲，於是把紫色的IF叫藍藍，幻想出花花的是一個愛跳芭蕾舞的小女孩，還有彩虹般的獨角獸、頭上會著火的棉花糖……碧卻一直不清楚凱文是誰幻想出來的。

凱文帶碧到遊樂場下方，屬於所有幻想朋友的基地，創辦者是九十多歲充滿智慧的路易斯，他告訴碧，孩子並不是故意忘記IF，只是在成長的過程中慢慢忘記，直到再也看不到他們，如果一直不被看到，又沒有新孩子能和他們產生連結，這些IF就會完全消失。其實「所有的孩子都需要幻想朋友，尤其是長大以後。」路易斯說。

碧好像有些明白，決定要幫助他們，但找回創造者或新的連結，都是一個大工程，她也不記得自己的IF，該怎麼做呢？路易斯說有時候喚醒這些長大的「孩子」，或許只需要聽聽踩在木棧道的聲音、或是坐在海邊吹吹風⋯…影片最後，在分離時刻，碧看到一張她小時候畫的圖，瞬間記起她的IF，微笑著迎接未來。

我仍記得童年相伴的金髮碧眼洋娃娃，隨著歲月、搬家，再也不見蹤影，即便IF從有形到無形，但一如法國插畫家桑貝這段話「我有時候是會⋯⋯變得很懂事，但是從來沒有變成大人」，保有童心和記得IF一樣重要。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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