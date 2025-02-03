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【家庭plus．生活停看聽】職場修行人
職場修行人
文／劉彥蘭
上次在素食館用餐時，幾位廚師在休閒時間與熟客聊天。
客人說：「師傅，你們做素食，性情應該都很溫和吧。」廚師回應：「並沒有啦，我以前在廚房忙的時候，再加上有時熱火熱爐，會情緒暴走口出穢言。但後來想想自己是為眾人準備食物，怎麼可以一邊做一邊說惡語，這樣真的很罪過。後來常常提醒自己，心浮氣躁時，更要平靜下來做菜。」
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這位廚師把在廚房的日常工作當作修行。聽了他的話，也讓我體悟到，在職場上若遇到紛擾，應該學習保持安穩的態度，不動氣，將手上的工作與業務在和氣中完成。如同菜肴一樣，每一個成果產出都讓人賞識。
一直覺得這家的菜色不僅美味，一吃成主顧，原來是以平和調味，多了一份心靈的純淨。
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