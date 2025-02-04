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2025台北國際書展登場 邀民眾「閱讀異世界」 文化幣消費2送1

2025/02/04 05:30

文策院以「漫畫極光，台漫的魔幻饗宴」為主題參展，現場還有源自日本、台灣首創的電子租書平台「Renta！亂搭」，提供豐富多元的海外授權正版譯作，以及台灣原創佳作。（記者凌美雪攝）文策院以「漫畫極光，台漫的魔幻饗宴」為主題參展，現場還有源自日本、台灣首創的電子租書平台「Renta！亂搭」，提供豐富多元的海外授權正版譯作，以及台灣原創佳作。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北國際書展今（4）日登場，今年主題「閱讀異世界」、主題國為義大利。因此，文化部長李遠昨天特別偕同台北書展基金會董事長吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi），一起出席展前記者會。李遠表示，今年的書展因為文化部預算被刪減，讓他心中留下一些遺憾，但就像義大利館主題「想像無邊」，李遠盼透過各種不同方式，把市場推出去。

以「命運交織的旅店」為題的數位主題館，依義大利經典作家伊塔羅．卡爾維諾與其著作《如果在冬夜，一個旅人》的延伸概念，策畫一場由AI與8位真人作家協作的展覽，圖為文化部長李遠體驗現場生成故事。（記者凌美雪攝）以「命運交織的旅店」為題的數位主題館，依義大利經典作家伊塔羅．卡爾維諾與其著作《如果在冬夜，一個旅人》的延伸概念，策畫一場由AI與8位真人作家協作的展覽，圖為文化部長李遠體驗現場生成故事。（記者凌美雪攝）

李遠表示，身為作家，對台北國際書展可說非常熟悉，他曾經在此發表新書、演講，更多時候是來買書。至於文化部預算被刪減，李遠指出，影響範圍包含因為媒體宣傳費用被全數刪除，所以宣傳的部分無法支出，李遠喊話要每天親自逛書展，希望「透過各種新奇的方法，把市場推出去」。

2025台北國際書展登場 邀民眾「閱讀異世界」 文化幣消費2送1由台文館策展的文學書區，以「文學成影」為主題，邀請民眾一同探索台灣文學走入影視改編的多重面貌。
（記者凌美雪攝）

李遠也指出，預算濫砍對書展直接造成的影響，還包括文化幣的優惠與回饋措施。其一是，原本要讓今年加入領取600點文化幣的13-15歲青年可以享有2點送2點，讓他們的文化幣也有機會變成1,200點，但因為預算被刪的緣故，只能維持既有的2點送1點；其次是，去年書展期間每天發放門票全額抵用金的措施，也受限於預算，今年只能在非假日發放。

公民書區的「獨立出版聯盟」與NGO團體，今年改走時尚風，其中，「讀字Fashion」為做書人精心製作的書籍找到展示的舞台，講座區也化身成科技背景的伸展台。（記者凌美雪攝）公民書區的「獨立出版聯盟」與NGO團體，今年改走時尚風，其中，「讀字Fashion」為做書人精心製作的書籍找到展示的舞台，講座區也化身成科技背景的伸展台。（記者凌美雪攝）

書展基金會董事長吳韻儀則表示，雖然確實有些小遺憾，但文化部還是提供了包含平日門票全額抵用金、文化幣放大優惠等，書展也將以超過1,000場的活動、逾50位的海外作家及最精心的策展，在新的一年帶給書展觀眾一個全新的體驗，「希望大家可以用自己的方式把訊息傳達出去」，讓今天一開展就有滿滿人潮。

對此，文化部補充說明，2025年台北國際書展有來自29國、國內外504家出版社參與，書展期間，18至22歲青年憑文化幣參觀書展免費（未滿18歲免費入場）、書展現場使用文化幣消費2點送1點，以及將在平日發放門票全額抵用金等，鼓勵民眾利用優惠參與書展活動，並踴躍進場購書；文化部也策畫許多精采主題館，呈現台灣多元豐富的出版文化，希望與讀者一同從閱讀中探索「異世界」。

2025台北國際書展將於2月4日至9日，於台北世貿1館舉辦。

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