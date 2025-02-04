義大利國家館「想像無邊」 11位重量級作家訪台交流

文化部長李遠（右起）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文、台北書展基金會董事長吳韻儀，參觀義大利館的繪本藝術家新秀作品。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕春節甫結束，緊接著書展就登場，所有參展攤位昨天都忙著開工第1天趕工佈展，以致大部分攤位都呈現施工狀態，書展主題國義大利館主辦義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文，還是熱情地領著文化部長李遠參觀已經陳列好的書區與畫展。

義大利繼擔任德國法蘭克福書展主題國後，今年成為台北國際書展主題國，以「想像無邊」（In The High Imagination）為主題，呈獻由波隆那兒童書展主辦，義大利出版社協會合作策畫的2大主題展覽。其中，「從插圖到漫畫，繪壇新秀的筆下春秋」精選30位義大利新生代插畫家和漫畫家作品；「IBBY義大利童書繪本精選：故事改變世界」，則展示60本於2023至2024年出版的優質義大利童書與繪本。

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義大利出版協會主席伊諾森佐．齊波萊塔（Innocenzo Cipolletta）指出，「2023年亞洲是義大利圖書翻譯版權交易的第2大區域夥伴，僅次於歐洲，占總量的15%，相比2020年的10%有著顯著成長。中文是我們翻譯的第2大語言（10%），僅次於西班牙語（13%）。」

此次主題國館堪稱是對當代義大利文化的全景探索，龍博文表示，這次有11位義大利重量級作家來台，將有多場交流及講座，邀請讀者一起穿梭想像無邊的世界。

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