蘇予昕「掘地覓天」北美開展 自製顏料詮釋世界風采

〈近水之地（東臺灣臨海道路）〉反映蘇予昕於花蓮出身的生命經驗，由美國加州橙縣藝術博物館永久典藏。

（橙縣藝術博物館及藝術家提供）

由文化部駐洛杉磯台灣書院與加州橙縣藝術博物館（Orange County Museum of Art）合辦的「蘇予昕：掘地覓天」畫展，展出藝術家蘇予昕以礦脈、土壤、岩石等自然物質轉化藝術品的28件創作，在橙縣藝術博物館登場，展期至5月25日。

駐洛杉磯台灣書院主任簡德源表示，橙縣藝術博物館由13位女性創設，對女性藝術家作品向來重視，首次與我國合作推出台灣藝術家個展，在場館主要展區呈現蘇予昕跨太平洋風景為主題的作品，相信能促進更多文化交流對話。

請繼續往下閱讀...

此次展出的作品，是蘇予昕擷取加州海岸線、猶他州地下礦脈、夏威夷火山島等地質產物，將無形的自然現象化為有形的藝術創作，帶領觀眾重新認識色彩的起源、功能、移植、潛力。其中，〈或冥或誕（東臺灣臨海道路）〉以及〈近水之地（東臺灣臨海道路）〉則呈現出台灣東部的特殊地理樣貌。蘇予昕以土壤、海螺殼、色澱、雌黃、紫頁岩、赭石、鈦白粉等媒材，再現台灣東部斷層海岸的奇觀景象，反映藝術家於花蓮出身的生命經驗，〈近水之地（東臺灣臨海道路）〉亦由橙縣藝術博物館納為永久典藏。橙縣藝術博物館館長Heidi Zuckerman指出，蘇予昕的創作過程令人著迷，以自製顏料創造流動的景觀，既創新又具啟發性。

藝術家蘇予昕，英國倫敦斯萊德美術學院碩士畢業，作品曾於倫敦、杜拜、上海等地展出。蘇予昕擅長藉由探索各種大氣、地質及色彩表現，利用各種材質自製顏料，創作出具象的雕塑作品。詳詢OCMA官網。（https://ocma.art/exhibitions/su-yu-xin-searching-the-sky-for-gold/）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法