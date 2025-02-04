【自由副刊】 李敏勇／台灣三章

◎李敏勇

◎李敏勇

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殖民地

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再會了

殖民地的華麗

總督府的日章旗已降下

總督賓館關上鐵門

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從駛離基隆港的船隻甲板回望

台灣在眼前逐漸消失

戰敗的隱喻在船尾拖曳的浪花翻滾

半世紀的歷史在1945年劃下休止符

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灣生日本人的人生

被割捨在海面反射的豔陽下

從外地回返內地

顛沛的歸途由南向北一如敗北

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南國的記憶印痕留在餘生

牽連在北海道、本州、九州、四國

大東亞戰爭交織共榮圈的夢

彷彿走在廢墟尋覓地平線的晨曦

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流亡地

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1949年

流亡來戰後接收進占的台灣

回望故國

已在紅旗下赤燄連緜

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以祖國之名

遂行殖民統治

在流亡地以血腥構築權力的城堡

被解放的家鄉已成異國

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奉交征戰之名

以刀槍壓迫暫居的土地與人民

多少母親暗夜哭泣

在地新生成為難題

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成為遺民暫厝他鄉

生的白晝一如死的黑夜

在紙頁鐫刻詩的墓銘或再帶著皮箱

奔赴另一個大陸魂斷他方

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原生地

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原住民祖先在草原田野自由自在奔跑

先住民渡黑水溝辛勤墾拓

葡萄牙水手航行而過驚呼IIha Formosa

山脈由北向南挺成背脊

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西班牙人建置的三貂角在島嶼北端

荷蘭人的熱蘭遮城在台南

清治日治已成為歷史

翻過二戰後的悲愴編織共同體的想像

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被殖民的傷痕化為勛章

不分先來後到的台灣人

起造新國家

這是我們的原生地

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2000年寧靜革命開啟島嶼的新世紀

台灣不是殖民地

台灣不是流亡地

一個國度正在曙光照耀下升起

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