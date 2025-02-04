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【自由副刊】 李敏勇／台灣三章
◎李敏勇
◎李敏勇
．
殖民地
．
再會了
殖民地的華麗
總督府的日章旗已降下
總督賓館關上鐵門
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從駛離基隆港的船隻甲板回望
台灣在眼前逐漸消失
戰敗的隱喻在船尾拖曳的浪花翻滾
半世紀的歷史在1945年劃下休止符
．
灣生日本人的人生
被割捨在海面反射的豔陽下
從外地回返內地
顛沛的歸途由南向北一如敗北
．
南國的記憶印痕留在餘生
牽連在北海道、本州、九州、四國
大東亞戰爭交織共榮圈的夢
彷彿走在廢墟尋覓地平線的晨曦
．
流亡地
．
1949年
流亡來戰後接收進占的台灣
回望故國
已在紅旗下赤燄連緜
．
以祖國之名
遂行殖民統治
在流亡地以血腥構築權力的城堡
被解放的家鄉已成異國
．
奉交征戰之名
以刀槍壓迫暫居的土地與人民
多少母親暗夜哭泣
在地新生成為難題
．
成為遺民暫厝他鄉
生的白晝一如死的黑夜
在紙頁鐫刻詩的墓銘或再帶著皮箱
奔赴另一個大陸魂斷他方
．
原生地
．
原住民祖先在草原田野自由自在奔跑
先住民渡黑水溝辛勤墾拓
葡萄牙水手航行而過驚呼IIha Formosa
山脈由北向南挺成背脊
．
西班牙人建置的三貂角在島嶼北端
荷蘭人的熱蘭遮城在台南
清治日治已成為歷史
翻過二戰後的悲愴編織共同體的想像
．
被殖民的傷痕化為勛章
不分先來後到的台灣人
起造新國家
這是我們的原生地
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2000年寧靜革命開啟島嶼的新世紀
台灣不是殖民地
台灣不是流亡地
一個國度正在曙光照耀下升起
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