【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／成為一名舞蹈工作者

◎周書毅

◎周書毅

如果你想成為一名舞者，該讀哪一所學校？如果你的孩子想跳舞，該去哪裡學習？學跳舞，必然就要成為一名舞者嗎？

「舞蹈班」是台灣多數舞者從國小就踏入的訓練環境，這教育體制一路從國小到高中，乃至大學、研究所亦有舞蹈專業，稱為「舞蹈系」。相較於高中以前的種種學習，大學往往是台灣表演藝術職涯中確定發展方向的階段，但對想當舞者的人來說，是否太晚才專注於自己身體所想要選擇的方向呢？

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「舞蹈班」的確不是什麼舞都教，是從古典到當代，在劇場範疇的舞蹈語言，沒有街舞，也沒有其他流行文化，或各地民俗舞蹈（有些學校偶有接觸），整體課程比較是升學導向的舞蹈種類，多以芭蕾、民族、現代舞來區分。所有舞蹈學生出社會以前，沒有專業類別的學習區分，這也導致台灣在特定類型的舞蹈人才開始流失，好比芭蕾舞。因為芭蕾舞技術門檻高，如果不集中訓練，很難跟上專業的腳步，其他類型相較下沒有那麼顯著的問題。但舞蹈班為何只能教這些舞蹈？是否需要更與時俱進的改革？是值得在此時重新思考的。想要考進舞蹈班，必須符合舞蹈班的美學與升學條件，而這些條件是什麼？是否仍停留在四十年前的標準？這也是我們需要檢視與反思的。

台灣的舞蹈班從民國70年開始創立。現今有十六所國小、十五所國中、十三所高中舞蹈班，是科班舞蹈教育體系重要的連結，而大學則有六所學校具備舞蹈科系，是台灣舞蹈表演者多數被孕育之地。最初教育部將「舞蹈教育」納入「國民中小學藝術教育特殊班」，稱為舞蹈實驗班，後來因特殊教育法的立法，在民國73年時，舞蹈被歸類在特教範圍，改稱「特殊才能資賦優異班」。這些舞蹈班課程，都是因應當時劇場展演舞蹈類型所設立，也一定程度參考當時國外舞蹈教育機構而來。時隔多年，是否應審視這四十年來的發展，重塑更適合未來舞蹈人才的教育方式與課程？

台灣舞蹈教育需要怎樣的改變？最重要的是更了解產業與世界趨勢，在教育上接軌市場，同時能思考未來性，透過教育啟發的不單只是以技術訓練的人才。改變多元式舞蹈訓練，讓每所大學提出自己舞蹈系的發展方向與特色，不須有均一化課程或考試方向，如此，舞蹈班教育階段，才不會因升學試題而失去藝術教育的發展與可能。當然，現今也有許多非科班訓練出身的舞者，為台灣表演藝術帶來更開闊的視野與刺激。

成為一名舞者，不應只是選擇學校，而該在人生方向上，找到讓舞蹈生命不停止改變與挑戰的環境──不要失去藝術的有機性。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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