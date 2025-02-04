【自由副刊】 隱匿／謎樣的反派角色 － 寫給漂漂2之2

◎隱匿

◎隱匿

真不知我是如何度過那二十七天的。那時我仍不知道牠真實的情況，當牠攻擊我、整夜咆哮，甚至將屎尿排在地板上時，我哀歎、流淚，很想躺平、擺爛，放棄一切……但我想起不久前才大言不慚地跟朋友炫耀，說我的人生至此，已經沒有工作和玩樂之分了，就算是邀稿或評審，甚至是開刀住院，我也當做是玩樂……或許，較愉快的稱為玩樂，較痛苦的稱為「體驗」吧？

此刻我問自己：現在這種情況還能稱為玩樂或體驗嗎？人該如何體驗如此悲慘之事？我一邊想著一邊看著陷入絕境的漂漂，思路逐漸明晰起來……終於，我能完全看清這間血跡斑斑、屎尿遍地的房間了，包含被擊倒在地一臉衰樣的那個人，所有細節鉅細靡遺呈現出來，使得我不自主脫口說出：「為什麼之前我沒看見呢？」

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我總算看見了這個時刻的由來和去向，知道命運沒有好壞之分，尤其是因為選擇逃避並不容易，還不如選擇體驗吧……於是我擦乾眼淚，從地板上站了起來。

當我將牠手術後的傷口照顧至痊癒以後，我們還是度過了甜美的幾天好日子。那時牠總是緊貼著我，我也拒絕了所有的工作，日夜陪伴著牠，且持續到新醫院就醫。通常我們會以食欲來判斷貓病重與否，然而漂漂直到最後仍有食欲，只是因為暈眩，即使吃了東西也會吐出來。倒數第二天，當牠打完止痛和止暈針，暫時好轉的時候，牠居然還對咖哩發出了威嚇的低吼，而咖哩也配合演出，就像往常一樣退縮至角落，好讓漂漂耀武揚威在客廳裡巡行一遍，臉上露出了滿意的神情。事實上，那時的漂漂已經一眼失明，也無法再上二樓了。

最後一天，即使斷層掃描結果還沒出來，但我看得很清楚，惡性腫瘤已徹底擊垮了漂漂，牠痛苦到試圖鑽進牆壁的角落裡，我無法等醫生晚上到府安樂，上午便帶著牠，在颱風天再次來到了醫院。最後一次上診療台，醫生告知才半天的時間，牠的情況急速惡化，雙眼都已失明了，於是那時我和醫生不再猶豫，只想即刻解除牠的痛苦。過程中，我有許多話想對漂漂說，然而從流過眼前的千言萬語之中，最後找到的一句話竟然是：「對不起。」

為什麼會是對不起呢？我想了很久、很久，這篇獻給漂漂的文章也足足寫了四個多月，因為始終無法理清自己的想法，我寫下無數個開頭又毀棄──

對不起，我沒能讓你得到最好的醫療，曾經我感覺到不對勁，卻又偷懶地相信了醫生說的話。

對不起，我沒能在劇痛開始的第一天就下決定，讓你整整痛苦了一天半。

對不起，我總是對你很凶，當你吵鬧不休或是欺負別的貓時，我常高吼著：「豬頭飄！」對你追打怒罵，導致你以為「豬頭飄」才是你真正的名字。我想就是這些行為讓你無法對我卸下心防，也是因此，沒有安全感的你更變本加厲地欺負別的貓。

對不起，第一眼看到你時我震驚於你的長相而給你取名台語的「阿醜」（阿䆀，發音為bái），再加上你很會欺負弱小，所以我曾暗自祈禱你不要上二樓來找我。雖然後來給你改名「漂漂」，但我是過了很久以後才真正能體會你那爆炸性的獨特美感和喜感。

對不起，我曾將你送養出去，當你明顯不適應新家時，仍不斷拖延，直至你瘦到僅剩三點三公斤，身上多處脫毛，被醫生診斷為憂鬱症，我才不得不將你帶回家。

對不起，一直到最後，我還是沒能找到和你溝通的語言。我曾努力過，但或許，我不夠努力，我太執著於人類之眼所見的。我覺得自己可以做得更好，可是，已經沒有機會了。

對不起，儘管我有種種不是，但毫無疑問的，我們彼此相愛著，只是，你的愛比我更多、更深──但無論如何，我真正該說的是：「謝謝你來到我身邊。」「謝謝你這麼愛我。」──再見了，我的小鬣狗、小蝙蝠、阿䆀、漂漂、豬頭飄、縹兒乖……迷人的反派，永遠的謎樣生物。●

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