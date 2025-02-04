自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 隱匿／謎樣的反派角色 － 寫給漂漂2之2

2025/02/04 05:30

◎隱匿◎隱匿

◎隱匿

真不知我是如何度過那二十七天的。那時我仍不知道牠真實的情況，當牠攻擊我、整夜咆哮，甚至將屎尿排在地板上時，我哀歎、流淚，很想躺平、擺爛，放棄一切……但我想起不久前才大言不慚地跟朋友炫耀，說我的人生至此，已經沒有工作和玩樂之分了，就算是邀稿或評審，甚至是開刀住院，我也當做是玩樂……或許，較愉快的稱為玩樂，較痛苦的稱為「體驗」吧？

此刻我問自己：現在這種情況還能稱為玩樂或體驗嗎？人該如何體驗如此悲慘之事？我一邊想著一邊看著陷入絕境的漂漂，思路逐漸明晰起來……終於，我能完全看清這間血跡斑斑、屎尿遍地的房間了，包含被擊倒在地一臉衰樣的那個人，所有細節鉅細靡遺呈現出來，使得我不自主脫口說出：「為什麼之前我沒看見呢？」

我總算看見了這個時刻的由來和去向，知道命運沒有好壞之分，尤其是因為選擇逃避並不容易，還不如選擇體驗吧……於是我擦乾眼淚，從地板上站了起來。

當我將牠手術後的傷口照顧至痊癒以後，我們還是度過了甜美的幾天好日子。那時牠總是緊貼著我，我也拒絕了所有的工作，日夜陪伴著牠，且持續到新醫院就醫。通常我們會以食欲來判斷貓病重與否，然而漂漂直到最後仍有食欲，只是因為暈眩，即使吃了東西也會吐出來。倒數第二天，當牠打完止痛和止暈針，暫時好轉的時候，牠居然還對咖哩發出了威嚇的低吼，而咖哩也配合演出，就像往常一樣退縮至角落，好讓漂漂耀武揚威在客廳裡巡行一遍，臉上露出了滿意的神情。事實上，那時的漂漂已經一眼失明，也無法再上二樓了。

最後一天，即使斷層掃描結果還沒出來，但我看得很清楚，惡性腫瘤已徹底擊垮了漂漂，牠痛苦到試圖鑽進牆壁的角落裡，我無法等醫生晚上到府安樂，上午便帶著牠，在颱風天再次來到了醫院。最後一次上診療台，醫生告知才半天的時間，牠的情況急速惡化，雙眼都已失明了，於是那時我和醫生不再猶豫，只想即刻解除牠的痛苦。過程中，我有許多話想對漂漂說，然而從流過眼前的千言萬語之中，最後找到的一句話竟然是：「對不起。」

為什麼會是對不起呢？我想了很久、很久，這篇獻給漂漂的文章也足足寫了四個多月，因為始終無法理清自己的想法，我寫下無數個開頭又毀棄──

對不起，我沒能讓你得到最好的醫療，曾經我感覺到不對勁，卻又偷懶地相信了醫生說的話。

對不起，我沒能在劇痛開始的第一天就下決定，讓你整整痛苦了一天半。

對不起，我總是對你很凶，當你吵鬧不休或是欺負別的貓時，我常高吼著：「豬頭飄！」對你追打怒罵，導致你以為「豬頭飄」才是你真正的名字。我想就是這些行為讓你無法對我卸下心防，也是因此，沒有安全感的你更變本加厲地欺負別的貓。

對不起，第一眼看到你時我震驚於你的長相而給你取名台語的「阿醜」（阿䆀，發音為bái），再加上你很會欺負弱小，所以我曾暗自祈禱你不要上二樓來找我。雖然後來給你改名「漂漂」，但我是過了很久以後才真正能體會你那爆炸性的獨特美感和喜感。

對不起，我曾將你送養出去，當你明顯不適應新家時，仍不斷拖延，直至你瘦到僅剩三點三公斤，身上多處脫毛，被醫生診斷為憂鬱症，我才不得不將你帶回家。

對不起，一直到最後，我還是沒能找到和你溝通的語言。我曾努力過，但或許，我不夠努力，我太執著於人類之眼所見的。我覺得自己可以做得更好，可是，已經沒有機會了。

對不起，儘管我有種種不是，但毫無疑問的，我們彼此相愛著，只是，你的愛比我更多、更深──但無論如何，我真正該說的是：「謝謝你來到我身邊。」「謝謝你這麼愛我。」──再見了，我的小鬣狗、小蝙蝠、阿䆀、漂漂、豬頭飄、縹兒乖……迷人的反派，永遠的謎樣生物。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應