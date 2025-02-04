【家庭plus．生活停看聽】洛神蜜餞 最甜美滋味

圖／達志影像

文／彤彤媽

從以前就很喜歡吃酸酸甜甜的洛神花，不管是蜜餞還是泡茶，都讓人胃口大開，不過從來沒自己動手做過。

這天在菜市場買菜時，突然看到菜攤上有滿滿一包包的新鮮洛神花在販售，一問竟然一大包只要50元，馬上拿出手機一查，網路上也有教怎麼做洛神花蜜餞，看起來好像不是很難，於是就衝動地買了一大包，興奮地提著一大袋的洛神花回家。

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但第一步，我就被嚇到了。本來還在懷疑為什麼影片中說要洗很多次，明明看起來就不髒呀，但當我把洛神花泡水之後，突然出現一堆大螞蟻。原來大螞蟻一開始都躲在洛神花裡，而且田裡的螞蟻營養充足，每隻都比我家的螞蟻大了四、五倍！在倒抽一口氣之後，只好硬著頭皮努力洗乾淨，但邊洗邊被螞蟻咬了好幾口。

由於洛神花中間有一顆很大的籽，一開始覺得用筷子把籽弄出來還滿好玩的，不過徒手去籽弄了幾顆之後，手被籽的絨毛搞得過敏發癢，這才乖乖地戴上手套繼續工作。看著那好大一袋的洛神花，心情也從一開始的興奮，到後來的無奈！這時才回想起當我在買洛神花時，有個阿嬤從我身旁走過，默默飄下一句：這難處理喔！當時把這句話當耳邊風的我，現在終於懂了。

好險女兒放學回來，馬上賺到童工一名，而且女兒做得比我還起勁，真是得力小幫手，加速結束我與洛神花的糾纏！後來一起照著影片中把洛神花燙過熱水、加糖煮、擠檸檬汁，一步一步終於煮好了，等著放進冰箱時，我和女兒都忍不住試吃了一口，正當我還在懷疑花這麼久時間和精力，是否划算時，女兒跟我說：「媽媽，這是我第一次做洛神花蜜餞，以前都覺得這種醃漬的很難，想不到今天我也會自己做！」

看到女兒臉上的甜甜笑容，突然覺得這一切的一切都很值得，我相信明天不管冰過之後味道如何，也都一定會是我心中最甜美的滋味。

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