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【家庭plus．香草隨食札記】山櫻花 緋紅染鄉野

2025/02/04 05:30

粉紅花瓣，密踞枝頭，如吊鐘般隨風搖曳，喜迎新年。粉紅花瓣，密踞枝頭，如吊鐘般隨風搖曳，喜迎新年。

文、圖／蔡以倫

山櫻花繽紛緋紅，又稱緋寒櫻，以台灣命名為Taiwan Cherry。山櫻花繽紛緋紅，又稱緋寒櫻，以台灣命名為Taiwan Cherry。

農曆春節，民眾走春、賞花打卡，親朋好友留下歡樂合影。你可曾留意，過年假期國內旅遊照片，最常見背景就是一片繽紛緋紅，那正是以台灣命名的「山櫻花」（又稱緋寒櫻，Taiwan Cherry）。

春節期間，北部常低溫陰濕，春花尚未登場，郊野散植的山櫻花，常能獨撐大局。粉紅花瓣，密踞枝頭，如吊鐘般隨風搖曳，喜迎新年。淡水三芝都有櫻花大道，延綿花海，沿路鋪展，讓人駐足忘返。

櫻花品種多，以山櫻花開花最早。北部賞櫻勝地淡水天元宮，後殿花園種植山櫻花與富士櫻（台灣山櫻與日本山櫻雜交，有粉紅與白色），在春節期間盛放。前殿天壇周圍為吉野櫻，清明盛開，白色花海，洶湧澎湃。

入冬後山櫻花落葉，僅剩枝幹，為開花預做準備。山櫻花僅開一天，整株花期約為一個月。花滿枝頭，十分吸睛。天氣轉暖，萌出新葉，花期正式結束。葉片很快長滿枝頭，並會結出小型果實，先綠後紅。

山櫻花是薔薇科櫻屬，與櫻桃為同屬親戚。成熟果實可食用，但味道苦澀，還是留給鳥獸即可。鳥會幫助傳播種子，落地會生小苗，山櫻花在鄉野經常成為大自然賜予的驚喜。

山櫻花屬淺根植物，不能深挖埋，最好形成小土丘，並避免積水。若要開花，必須有光照，且日夜有明顯溫差。所以在山野邊坡種植，會比市區種植條件好。

山櫻花無味，也不耐存放。果實小，口味也不適加工。花與果都難開發成特色商品。淡水老街餅舖有櫻花酥，內餡仍須借助洛神果醬，口感酸甜有致。山櫻花觀賞性大於食用價值，仍有待品種改良突破。

年節走春，不妨安排闔家在山櫻花前留影。日後回味，滿是幸福感。（作者為淡水香草街屋主人）

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