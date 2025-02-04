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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．市場集錦】互相關懷 最美風景

2025/02/04 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／小哇

平日難得回娘家，老媽因我回來，準備好好大展廚藝，烹煮我最愛的家常菜。

要去市場的老媽，要出門前似乎很忙，不只將我帶回的甜點拿出一部分，還隨手帶了些家中的飲料，問老媽去市場為何還提這麼多東西，老媽笑著說送朋友。

沿途經過土魠魚羹店，老媽也下車買了一碗，然後到市場，老媽提著家中帶出的點心，還有剛買熱騰騰的土魠魚羹，來到一處路邊的水果攤前，然後將這些東西送給老闆娘。瘦小黝黑的老闆娘說：「阿桑，您別又拿東西給我。」老媽放在攤前揮揮手說：「家裡剛好有，帶回去給孩子吃。」說完就要離開，沒想到沒走幾步，老闆娘手提一袋水果追上來說：「這水果帶回去吃。」老媽不肯收，回：「我只有一個人，上次我買的，還有妳送的還沒吃完。」老媽推辭，但老闆娘一手將水果掛在機車握把，跑回攤位招呼客人。

看到這一幕，我問老媽跟老闆娘是朋友嗎？老媽淡定回：「沒有很熟，之前看她剛來擺攤，旁邊有兩個幼兒，孩子很乖，即便在烈日下，也不吵鬧，我看了很不捨，所以有經過就帶點心想給幼小孩子吃。」

聽著媽媽的話，再想老闆娘提水果，是對老媽的感謝，突然對這樣的陌生又真誠的主客關係，內心也湧出一股暖流，這樣的相互關懷，我想也是台灣最美的風景吧！

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