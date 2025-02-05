【藝術文化】台北國際書展首日 賴清德向出版業致敬：文化是台灣的靈魂

首次以總統身分參加台北國際書展的賴清德（右3）抱回48本書，以行動支持出版。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕春節連假過後，2025台北國際書展緊接著上場，昨（4）日於世貿一館舉行開幕典禮，將一路展至2月9日。總統賴清德出席時致詞表示，今年29國參展，民眾走進書展，等於走進29個國家的文化世界，他也說到：「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。」開幕典禮結束後，賴清德以行動支持出版，逛了近1個小時。

文化部長李遠（左起）、總統府祕書長潘孟安、總統賴清德、義大利經貿文化推廣辦事處代表龍博文、義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉、台北書展基金會董事長吳韻儀等人於開幕儀式合影。（記者胡舜翔攝）

總統賴清德特別說明，今年文化幣向下發放13至15歲，就是希望年輕朋友能得到政府幫助，買書、看書及體驗看表演等文化活動，擴展更多接觸台灣文化的機會。「文化是國家的根，也是台灣的靈魂」，總統賴清德向出版界致敬，「出版界是傳達文化最重要的工作者」。賴清德在開幕典禮後，隨即前往印刻、台文館、城邦、公民書區、台漫館等攤位參訪並購書支持，總計購買了48本書，包含平路的《台灣三部曲套書》、連明偉的《槍強搶嗆》、郭松棻的《落九花》，以及探討手機成癮症的《失控的焦慮世代》、《張忠謀自傳全集》等書。

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2025台北國際書展「閱讀異世界」昨日於台北世貿中心1館開幕。（記者胡舜翔攝）

文化部長李遠指出，「文化一定要向下扎根」，雖然今年受限於預算被刪減，原先規畫對13至15歲推出的文化幣2點送2點，還是只能回歸2點送1點，但是仍然持續推出18至22歲憑文化幣免費入場，以及2月4日到8日平日門票全額抵用金等優惠。「雖然媒體宣傳費6,000萬被全數刪除，但我昨天就發了2篇臉書宣傳書展」，李遠說，面對媒體宣傳費被刪減，希望邀請全國民眾一起到書展，並且「一起幫我們宣傳」。

李遠同時分享文化部接下來的出版政策，除了持續扶持青年創作、繪本圖文創作，今年擴大規模對外徵求創作者，也將舉辦第1屆「台灣國際兒少書展」、啟動「T-comic新台漫時代」，提升台灣漫畫的產業與知名度；另外也持續辦創新書市、推動出版產業數位轉型，將有一系列扶持台灣出版業的措施，「台灣擁有多元、自由又充滿創意的文化，透過這個在華文世界中最具活力的國際書展，相信可以和義大利及各國文化激撞出精采的火花。」

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