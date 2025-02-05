自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台北國際書展首日 賴清德向出版業致敬：文化是台灣的靈魂

2025/02/05 05:30

首次以總統身分參加台北國際書展的賴清德（右3）抱回48本書，以行動支持出版。（記者胡舜翔攝）首次以總統身分參加台北國際書展的賴清德（右3）抱回48本書，以行動支持出版。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕春節連假過後，2025台北國際書展緊接著上場，昨（4）日於世貿一館舉行開幕典禮，將一路展至2月9日。總統賴清德出席時致詞表示，今年29國參展，民眾走進書展，等於走進29個國家的文化世界，他也說到：「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。」開幕典禮結束後，賴清德以行動支持出版，逛了近1個小時。

文化部長李遠（左起）、總統府祕書長潘孟安、總統賴清德、義大利經貿文化推廣辦事處代表龍博文、義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉、台北書展基金會董事長吳韻儀等人於開幕儀式合影。（記者胡舜翔攝）文化部長李遠（左起）、總統府祕書長潘孟安、總統賴清德、義大利經貿文化推廣辦事處代表龍博文、義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉、台北書展基金會董事長吳韻儀等人於開幕儀式合影。（記者胡舜翔攝）

總統賴清德特別說明，今年文化幣向下發放13至15歲，就是希望年輕朋友能得到政府幫助，買書、看書及體驗看表演等文化活動，擴展更多接觸台灣文化的機會。「文化是國家的根，也是台灣的靈魂」，總統賴清德向出版界致敬，「出版界是傳達文化最重要的工作者」。賴清德在開幕典禮後，隨即前往印刻、台文館、城邦、公民書區、台漫館等攤位參訪並購書支持，總計購買了48本書，包含平路的《台灣三部曲套書》、連明偉的《槍強搶嗆》、郭松棻的《落九花》，以及探討手機成癮症的《失控的焦慮世代》、《張忠謀自傳全集》等書。

2025台北國際書展「閱讀異世界」昨日於台北世貿中心1館開幕。（記者胡舜翔攝）2025台北國際書展「閱讀異世界」昨日於台北世貿中心1館開幕。（記者胡舜翔攝）

文化部長李遠指出，「文化一定要向下扎根」，雖然今年受限於預算被刪減，原先規畫對13至15歲推出的文化幣2點送2點，還是只能回歸2點送1點，但是仍然持續推出18至22歲憑文化幣免費入場，以及2月4日到8日平日門票全額抵用金等優惠。「雖然媒體宣傳費6,000萬被全數刪除，但我昨天就發了2篇臉書宣傳書展」，李遠說，面對媒體宣傳費被刪減，希望邀請全國民眾一起到書展，並且「一起幫我們宣傳」。

李遠同時分享文化部接下來的出版政策，除了持續扶持青年創作、繪本圖文創作，今年擴大規模對外徵求創作者，也將舉辦第1屆「台灣國際兒少書展」、啟動「T-comic新台漫時代」，提升台灣漫畫的產業與知名度；另外也持續辦創新書市、推動出版產業數位轉型，將有一系列扶持台灣出版業的措施，「台灣擁有多元、自由又充滿創意的文化，透過這個在華文世界中最具活力的國際書展，相信可以和義大利及各國文化激撞出精采的火花。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應