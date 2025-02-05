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【藝術文化】〈書展特推—捷克館〉精選11位捷克當代小說家作品 盼點燃台灣讀者共鳴

2025/02/05 05:30

捷克作家瑪格達連娜．普拉措娃（左起）、策展人兼文學評論家克里斯多夫．埃德爾、捷克中心主任馬凱棠、作家馬勒克．托爾奇、捷克經濟文化辦事處代表大衛．斯坦克期待透過文學與台灣展開深度的文化交流。（記者胡舜翔攝）捷克作家瑪格達連娜．普拉措娃（左起）、策展人兼文學評論家克里斯多夫．埃德爾、捷克中心主任馬凱棠、作家馬勒克．托爾奇、捷克經濟文化辦事處代表大衛．斯坦克期待透過文學與台灣展開深度的文化交流。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為深化捷克與台灣文化交流的捷克官方單位「捷克中心台北Czech Center-Taipei」今年於台北國際書展捷克館發表專為台灣讀者策畫的《外在所缺乏的，內心尋覓不著：捷克當代小說選》作品，特別向台灣讀者推薦堪稱「捷克國家文學隊」的11位作家作品，包含文字創作以及插畫。其中2位作家瑪格達連娜．普拉措娃（Magdaléna Platzová）及馬勒克．托爾奇（Marek Torčík）特地親自來台會書迷。

昨日捷克館開幕時，捷克經濟文化辦事處代表大衛．斯坦克（David Steinke）致詞時表示，15年前，包括台灣在內的華語世界曾掀起一股捷克文學熱，如赫拉巴爾、米蘭．昆德拉、卡夫卡等，「這次專為台灣讀者策畫的捷克當代小說選，則充滿現今捷克文學界的新氣象，希望能在台北國際書展上，向台灣讀者展示捷克當代文學的新面貌。」

捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Záhumensk）強調，《外在所缺乏的，內心尋覓不著》由策展人兼文學評論家克里斯多夫．埃德爾（Kryštof Eder）以及捷克中心共同策畫，書中精選過去25年來11位傑出的捷克作家作品，涵蓋多元性別認同（LGBTQ+）、對土地與根源的懷念、環境保護與神祕主義、女性在男性主導的世界、向外看世界、世代的更迭、當今世界的未確定性、對土地與根源的懷念等7大主題，她認為「捷克與台灣擁有相似的20世紀歷史，相信能點燃台灣讀者共鳴。」

此次應邀來台的馬勒克．托爾奇和瑪格達連娜．普拉措娃，被選進書中的作品分別為〈你打破記憶〉和〈卡夫卡身後的生活〉一部是以自傳式小說探討LGBTQ+議題；另一部是藉由卡夫卡的2個女人，探討女性在男性主導世界中面臨的挑戰和困境。2人受訪時皆表示，即使是不同的國家文化，應該都能從文學中找到共通普世價值。首次造訪台灣的他們，亦將藉此機會好好認識台灣的生活與文化。

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