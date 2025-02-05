【藝術文化】〈書展特推—故宮展位〉出版品最低3折起 滿額贈限量帆布袋

書展期間《故宮文物月刊》以超值價回饋讀者。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025邁向百年的國立故宮博物院，此次以「百年藝境．時光凝萃」為主題參展，主入口設計結合故宮正館建築線條，打造富含故宮特色的迎客拱門，並採用可重複使用的組合材料，實踐環保永續精神。

暢銷繪本作家陳又凌繼《從前從前皇帝有座動物園》後，全新作品《從前從前皇帝有座遊樂園》，將於書展期間發表。（故宮提供）

書展限定的出版品優惠最吸睛，折扣最低3折起，累積最多文物研究專題的《故宮文物月刊》，更以超值銅板價回饋讀者。故宮表示，書展期間凡單筆消費滿2,000元以上，還可獲贈限量故宮帆布袋一份；民眾拍照打卡或參加趣味問答活動，亦有機會獲得精美小紀念品。

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故宮將於2月7至9日舉辦9場新書發表會，邀請作者在書展現場親自解說書中要義，其中8場在故宮書展攤位B309舉辦，包括曾獲義大利波隆納插畫獎的暢銷繪本作家陳又凌，將率先於7日上午分享全新作品《從前從前皇帝有座遊樂園》，帶領大小朋友「和皇帝一起賞玩四季」，從嶄新視角開啟「故宮好好玩」的無限想像。

此外，還有1場特別在「紅沙龍」舉辦的「大美不言」，是9日上午由故宮副院長余佩瑾領銜開講，介紹故宮目前最夯的特展內容。相關資訊可詢「國立故宮博物院」官方臉書。

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