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【自由副刊】 頎雲／怕山
◎頎雲
◎頎雲
微雨的路上，騎車經過銅門派出所，伴隨一路青苔和冰冷走進山的食道，它的口水清澄，流動著碧藍的血液。我們站在幽暗的隧道面前，猶豫是否穿過去。一對男女挽手行進，瞥了我們一眼，我們跟在他們的身後走入隧道。
我聽說山也像人那樣偶有中風的時候，隧道會經常坍塌。她問我，害怕嗎？
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我不做回應。
一年後，再回到慕谷慕魚，隧道已經塌陷，被堵在外頭的人們對山說：「這裡的水好美！」
但它的冰冷與迴聲，獨屬於山的心臟。
山裡有原住民的小店，陳設著猴子的頭骨，老闆娘說，「這是他們以前獵的。」她是阿美族人，向她買了兩根馬告香腸。
什麼是馬告？
她說，是山胡椒。
還請我們吃竹筒飯和山蘇。我們在那裡待得最久，她不停說他們部落以前獵山豬和猴子的故事。
山遮住了太陽，一下子全暗了，山道也剩下她的聲音。我們在吊橋旁的停車場騎車離開，不敢回頭，怕山是一座黑洞，把我們再度吸回去。●
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