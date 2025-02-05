自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 頎雲／怕山

2025/02/05 05:30

◎頎雲◎頎雲

◎頎雲

微雨的路上，騎車經過銅門派出所，伴隨一路青苔和冰冷走進山的食道，它的口水清澄，流動著碧藍的血液。我們站在幽暗的隧道面前，猶豫是否穿過去。一對男女挽手行進，瞥了我們一眼，我們跟在他們的身後走入隧道。

我聽說山也像人那樣偶有中風的時候，隧道會經常坍塌。她問我，害怕嗎？

我不做回應。

一年後，再回到慕谷慕魚，隧道已經塌陷，被堵在外頭的人們對山說：「這裡的水好美！」

但它的冰冷與迴聲，獨屬於山的心臟。

山裡有原住民的小店，陳設著猴子的頭骨，老闆娘說，「這是他們以前獵的。」她是阿美族人，向她買了兩根馬告香腸。

什麼是馬告？

她說，是山胡椒。

還請我們吃竹筒飯和山蘇。我們在那裡待得最久，她不停說他們部落以前獵山豬和猴子的故事。

山遮住了太陽，一下子全暗了，山道也剩下她的聲音。我們在吊橋旁的停車場騎車離開，不敢回頭，怕山是一座黑洞，把我們再度吸回去。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應