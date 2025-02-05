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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】別小看孩子夢想

2025/02/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／獵鷹

夢，因家人支持而偉大。孩子到了6歲，求學階段，師長、同儕占據同等重要的角色。

我到過許多學校演講，將近8百場，每一場都會在演講結束前，預留5分鐘，邀請台下一位勇敢學子上台，聽聽他分享10年後想要成為怎樣的人？

那天應邀回我母校演講，當我邀請同學分享未來的志向時，有位女同學以誇張的翻跟斗姿態上台……我先小聲問她說：「妳以後想當什麼？」「當兵。」

然後我請她拿起麥克風，分享以後想做什麼？「當兵。」一樣是簡短的兩個字。「為什麼想當兵？」我接著問。「夢想。」

這是我聽過最簡潔的回答，因為真的太短了，讓我不知道該如何回應。我特別靠近她耳朵說：「妳平常話都很少嗎？」「嗯。」隨後，我送給了這位勇敢緘默的女同學一顆簽名溜溜球。

演講順利結束後，承辦主任很興奮地跟我說：「剛剛那位同學，她在班上幾乎不講話，甚至連個招呼也沒有，幾乎同學和任課老師、導師都快忘了她講話的聲音。」

我很驚訝，但剛剛台下坐了兩百多個人，她竟然願意上台分享，我內心非常感動，這樣的簡單、扼要對話，我猜想一定是演講的某個部分觸動到她了。

「當兵」、「當兵」、「夢想」、「嗯」這7個字，看似不太想搭理我的問話，卻是這位學生用盡一切對我訴說心中的念想。

看到黑影就打槍，該是一般人的見地，但今天這趟演講交流中，我由衷感佩她真幸運，只因為她周遭的人，佛心、寬容與接納，讓她發自內心說出了最大的祕密，瞬間，我也被這小小插曲撼動了。

在高鐵上，我收到了她在網路上分享我送給她的溜溜球，向我道謝，說會好好保存這份祝福。這瞬間，突然讓我想到一個問題，高鐵系統設計速度為350公里／時，最高營運速度為300公里／時，而座位上並沒有安全帶的設計。這令人不解？

高鐵列車速度快，如果遇事故緊急煞車，時速一下子從200多、甚至300多公里降到零，乘客受重力慣性影響必然向前衝，這時安全帶的瞬間壓迫力，便會對身體造成潛在傷害，又或傷及頸椎。此外，乘客被束縛在座位上，若列車車廂結構出現坍塌式損毀，他們也無法有效躲避；扣上安全帶也不利於災後的救援。這就是真相嗎？肯定不是。高鐵因為高速的特性，會有比配置安全帶更有效的保護設施，那就是使用「防撞安全座椅」。

列車座椅看起來沒有什麼特別，惟它採用了特定的物料，確保後排乘客的頭部或膝部撞向前方椅背時，椅背的設計能起保護作用。簡單來說，就是椅背會擠壓、變形，像軟墊般吸收衝擊力，避免乘客因撞毀而受傷。

夢想彷彿也是這樣，人類因夢想而偉大，孩子老被調侃「中二」、「八七」，其實父母應當做他們背後的支撐力道，如同高鐵座椅，當孩子飛速奔向夢想時，成為他們的倚靠，而非以表面的外象來批評。

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