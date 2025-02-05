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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】餘命和信託

2025/02/05 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

20多年前，有家出版社的負責人問我：「你覺得退休後要多少錢才夠用？」當年我雖已過中年，心中卻沒有個譜，負責人說：「你覺得要不要1千萬才夠？」

以我這種報社記者和雜誌社的工作，1千萬是遙不可及的天花板。然而，這個數字從此擱在心頭，有時望著存摺的數字發呆，好像馬拉松選手望向終點線。

自閉症家庭的父母，還得幫沒工作能力的兒女設想日後住宿、消費的支出，如果要讓兒女還能過有社會參與、較有品質的生活，那預算還要更高，最終，得走向信託之途。

隨著物價、通貨膨脹的數字年年攀高，20年前預定給兒女的信託，也將跟著年代變動。

老婆大人就說，跟她的保險管理師討論20年前簽訂的信託協議，發現法規變更已經不能適用，要重新規畫。算算，1年估計要100萬，乘上餘命，至少要有3千萬的信託。3千萬，這個天花板顯然更高了。

有時會想，當父母不在了，孩子還能過現在的生活嗎？可以去吃鐵板燒、假日有人陪他去遊玩、還有看護隨時照顧著他、每天上課走跑步機、做美勞。當你愈是陷進這個念頭，愈覺得金錢的重要性。

餘命在前，那條終點線感覺愈來愈近，許多父母把念頭動到年輕時買的房地產。銀行的口號是「以房養老」，特殊兒家庭的規畫則必須設想「賣房子為兒女做好準備。」

這種想法一出來，有位自閉兒的媽媽感歎，「我家的房子只值500萬，哪有辦法規畫1年100萬的信託，只得『作夢』。」也有人提出樂觀的看法：其實可以靠保險信託，幫特殊兒籌到安養基金。餘命，就是賣房子來籌錢這條路嗎？

「餘命」是個現實又總逼臨眼前的議題，父母連帶也要算進兒女的「餘命」。我們這群馬拉松選手，身心漸漸疲憊了。

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