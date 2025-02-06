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【藝術文化】朱團公布2025演出計畫 肯定Z世代團員實力

2025/02/06 05:30

朱宗慶與Z世代12位團員合影。（朱宗慶打擊樂團提供）朱宗慶與Z世代12位團員合影。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團成立39週年，新春開工第3天就開記者會，特別的是，藝術總監朱宗慶這次讓剛入團滿1年的第4代團員走到最前線，接受媒體訪問，讓資深記者忍不住笑說，從豆莢寶寶到進入朱團，「真的是一路看著你們長大。」朱宗慶則笑說，讓他們也體會一下，面對訪問也是會緊張的。

昨（5）日記者會有2大主題，其一是說明2025年的演出計畫，除已確定的3檔海外演出之外，國內第2季音樂會依舊會有精采的「打擊樂與他的好朋友們」，以及第3季主打豆莢寶寶兒童音樂會新作《噔噔！登上彩虹塔》，而以台灣在地文化生出的原創擊樂劇場口碑佳作《泥巴》，則將於今年第4季重啟巡演。

「成立39週年是一個重要的轉捩點，因為邁向40週年確實是一道挑戰很大的門檻，也是創造奇蹟的最大契機。」談到記者會另一重點第一季年度音樂會《加乘效應：Zillennials & Zoomers》，朱宗慶說，「累積與承擔，是現階段團隊夥伴們重要的課題。」因此，特別安排由第3、4代的年輕團員擔任策畫與主演。

除有第3世代的4位成員戴含芝、高瀚諺、李翠芸與彭瀞瑩，還有第4世代8位團員陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、張倚珮、劉昕宜、黃心妤與陳煥梧。他們從13至30歲的觀眾角度出發，規畫出容易聆聽、節奏重擊與吸睛效果3個曲目軸線，以數位原生世代的打擊樂語彙來呈現靈動的特質，並希望觀眾也能輕鬆接觸打擊樂。

12名Z世代團員最大的特色是，他們出生時，朱宗慶打擊樂團已存在於世界舞台上，也可以說是在充滿打擊樂養分的環境中學習、成長與茁壯，極快速蛻變為優秀的演出者，朱宗慶對他們的實力十分肯定，相信透過台前幕後與不同世代團員同團、同台的制度運作，將可共創出更多令人感動的時刻。2月22日於台北國家音樂廳演出，詳詢Opentix。

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