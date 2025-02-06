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【藝術文化】《迦爾納》明日苗栗演出 2月底登印度國際戲劇節

2025/02/06 05:30

《迦爾納》邀請台灣乾旦兆欣（左）共同演出，藉此呈現台灣劇場長期發展出性別角色流動的特色。圖為2023年演出。（EX-亞洲劇團提供）《迦爾納》邀請台灣乾旦兆欣（左）共同演出，藉此呈現台灣劇場長期發展出性別角色流動的特色。圖為2023年演出。（EX-亞洲劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由EX-亞洲劇團推出的《迦爾納》，以印度史詩《摩訶婆羅達》英雄迦爾納的故事為基底，融合印度傳統戲曲以及京劇，由印度演員Mohd Shahnawaj、Sayan Sarkar、Medha Aich，攜手台灣乾旦兆欣、演員陳寬田等人共演。2月底將前往印度國際戲劇節演出，明（7）日搶先在苗栗縣政府文化觀光局中正堂舉辦行前公演。

《迦爾納》故事敘述男主角迦爾納因出身低微飽受欺凌，但他並未因此氣餒，帶著勇氣與自信迎向自己的命運，最後雖於俱盧之戰中敗北，但仍因展現出高尚情操與英雄特質而感動天神，最後得以升天，與太陽神合而為一。

印度台北協會會長葉達夫在受訪時說明，迦爾納是個悲劇性的英雄，但在面對強大對手以及面臨劣勢時，他仍專注於自己的技藝，一度扳回戰場局勢。「在當今這個充滿挑戰與不確定性的世界中，迦爾納的堅持、正直和勇氣，相當值得人們學習。」

藝術總監兼導演江譚佳彥表示，音樂設計是今年改版的亮點之一，「不僅延續印度傳統音樂的旋律特色，更融入傳統戲曲的聲腔美學，使聲音表現更具層次感。」此外，亦邀請台灣乾旦兆欣共同演出，藉此呈現台灣劇場長期發展出性別角色流動的特色，江譚佳彥說明，「印度傳統戲曲中，演員通常固定扮演特定性別的角色，極少見到能夠自由轉換男、女性角色的演出形式。兆欣在劇中以京劇身段詮釋男性神射手時，展現剛勁俐落的武生技巧，同時又以崑曲聲腔演繹女性母后，透過細膩婉轉的唱腔和柔美的身段體現角色的情感層次。」

演出詳詢OPENTIX網站。

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