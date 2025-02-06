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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】旅遊基金大作戰

2025/02/06 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林熹

很多人會覺得旅費難存，其實這是有小撇步的，分享身邊朋友零壓力的三招存旅費祕方。

第一招：另外開個「旅遊基金戶頭」，每月領薪水時，轉入固定金額，定期定額存下大筆旅費。看著旅遊基金存款簿上的數字愈來愈大，就會覺得自己離旅行愈來愈近。

第二招：每個月生活費預定得寬鬆一點，當月餘下的錢，統統放入一個獨立的地方，像是：旅遊基金信封袋、象徵吉利的紅包袋。完全不會覺得這是一筆額外的支出，反而比較像是「省下來」的甜美小旅行。

第三招：存下每一筆專案獎金、年終獎金，用「獎金」換旅行。

獎金對荷包很滋補，可是常常把錢花光光後，卻想不起自己究竟把錢花到哪裡去了？與其把獎金稀釋到每個月的生活費裡，花得一點感覺也沒有，不如把整筆拿來旅行。

當雙腳踩踏在布拉格或是維也納的土地上，仰頭望向美麗的城堡與教堂，心裡想著「這可是用年終獎金換來的旅行大獎喔」，感覺一定更幸福！

〈換匯時機〉換外幣 逢低先買進

既然是出國旅行，就很有可能會用到外幣，建議可以先到銀行開兩個戶頭，一個「台幣戶頭」（我們平常在用的那一個），一個「外幣戶頭」（舉凡美金、日幣、歐元都可以在這裡頭做買賣，不是一種幣別就要開一個戶頭，非常方便喔），最後，再把「網路銀行」的功能打開，一切就大功告成了。

只需要在家裡連上網路，就可以輕輕鬆鬆買賣外幣，提前把需要花用到的外幣，趁著該幣別比較便宜的時候，先買起來放著，以免等到要出國時，萬一剛好遇上該幣大漲，那就太划不來了。

平均兩、三天上網看一下，如果遇到想買的外幣來到相對低點時，操作一筆外幣買賣，花不到10分鐘時間，相當便利。

等到要出國旅行時，不管當時該幣貴還是便宜，我們都能拿著相對便宜的外幣出去玩。前幾年朋友Donna出國遊玩前，趁美金跌到28的時候購買，等到她要出國時，美金突然漲回逼近31。

當同行朋友拿台幣31元換1美元時，她可是拿著28元台幣，就換到1美元的較優匯率。Donna只用了台幣14萬元，就換到5000塊美金，朋友卻要花台幣15萬5千元才能換到5000塊美金，比Donna整整多出台幣1萬5千元！

只是一個坐在家裡，輕鬆操作電腦的小小動作，讓Donna在不知不覺中，省下這可觀的1萬5千元。

「操作外幣存旅費」另外還有一個大絕招，除了趁「外幣相對低點」時購買，利用「匯差」多存點旅費之外，有些外幣的「定存利率」比台灣還好，可以一次賺到「低匯率」、「外幣利息錢」兩種錢。

這種「利率、匯率」兩邊賺的方法，非常適合計畫要到澳洲旅行的人，因為澳幣的定存利率，通常都比台幣還要高喔。

動動腦，把遙不可及的旅費存到手時，那種幸福感與成就感，是我們給自己最棒的掌聲！

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