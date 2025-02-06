【家庭plus．運動場看台人生】追尋心中理想標竿

當有了追尋目標，即使過程自我效能未如預期，可以選擇付諸更多努力拉進距離，而非放棄。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

世界棒球十二強台灣隊優異的表現，不只為台灣棒球歷史留下重要一頁，對台灣棒球的長遠發展，以及全台人心的激勵更是影響深遠，全台灣上上下下所有人的自信心瞬間全提升不少，這正是運動競賽對於一個國家的重要性所在。

知名球評曾文誠住家俯瞰有座河濱棒球場，就在他轉播完台灣擊敗日本奪下首座冠軍金盃後幾天，他一如以往看著小朋友在球場上練球，將照片上傳臉書，同時寫下：「每天下午都看著這群孩子辛苦的練球，現在的他們應該更有動力了吧！」因為前面有個目標可以追尋。他在接受《新活水》雜誌台灣冠軍專刊訪問時進一步解釋，同時提及這座冠軍對台灣帶來的廣大影響。就在台灣奪冠隔天，他與太太參加志工活動，遇到幾位熟識朋友，紛紛在胸前向他比出「台灣隊」手勢，足見這一冠是如何深刻地留在全台國人的心中。

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有為者亦若是──是當我們聽聞此類成功故事時的最佳註腳。運動心理學裡的自我效能理論（Self-efficacy）可為解釋，其指個人在特定情境中，對於自己能否成功完成任務的能力知覺與判斷。自我效能包含個人對效能的預期，即對完成任務的把握程度，以及結果的預期，因為結果與預期相符與否，而有了滿意與不滿意的情緒反應，進而做出自我調節，包含降低目標、付出更多努力，或者直接放棄選擇不做了。

自我效能理論乃從社會學習理論（Social Learning Theory）演變而來，社會學習理論指出人的行為乃透過人際互動，藉由不斷觀察模仿學習產生。這次台灣奪冠的故事提供了所有國人極佳的學習樣榜標竿。

有為者亦若是，當我們心中有了追尋目標，即使過程自我效能未如預期，都可以選擇付諸更多努力拉進距離，而非放棄。

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