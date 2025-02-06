【家庭plus．婚姻研究院】和另一半午餐約會

和另一半午餐約會

文／陳啟文

我和太太的上班地點只隔幾條街，但很少同進同出，都是各自拿捏時間搭公車上下班，省去互相等待之煩。

太太習慣帶自己做的便當，我則喜歡利用午休時間到外面走走，中餐各自解決，但每隔一段時間，我們就會來一場「午餐約會」。

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從辦公室附近的大小餐館，到幾家知名大飯店的歐式自助餐，都輪過好幾回了。除了享受各式美食、甜點，常常保持熱戀的情懷，我也樂於拍照打卡，即時與親友分享。親友及同事紛紛誇讚「好恩愛、好甜蜜、好幸福、好羨慕！」雖然心中難免有一點點炫耀的意思，但更重要的是想喚起大家，尤其「老夫老妻」的記憶和興致，在忙碌的生活中，挪出一點時間與另一半甜蜜約會，才不致讓感情愈來愈平淡無味。

看到有親友比照辦理，傳來甜蜜的照片，我想這樣的感染力，是相當值得的。

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