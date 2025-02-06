自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】和另一半午餐約會

2025/02/06 05:30

和另一半午餐約會和另一半午餐約會

文／陳啟文

我和太太的上班地點只隔幾條街，但很少同進同出，都是各自拿捏時間搭公車上下班，省去互相等待之煩。

太太習慣帶自己做的便當，我則喜歡利用午休時間到外面走走，中餐各自解決，但每隔一段時間，我們就會來一場「午餐約會」。

從辦公室附近的大小餐館，到幾家知名大飯店的歐式自助餐，都輪過好幾回了。除了享受各式美食、甜點，常常保持熱戀的情懷，我也樂於拍照打卡，即時與親友分享。親友及同事紛紛誇讚「好恩愛、好甜蜜、好幸福、好羨慕！」雖然心中難免有一點點炫耀的意思，但更重要的是想喚起大家，尤其「老夫老妻」的記憶和興致，在忙碌的生活中，挪出一點時間與另一半甜蜜約會，才不致讓感情愈來愈平淡無味。

看到有親友比照辦理，傳來甜蜜的照片，我想這樣的感染力，是相當值得的。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應