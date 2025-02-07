草地音樂會世界上光的光 感受台灣溫良

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節二二八草地音樂會今年以「世界上光的光」為名，集結歌手以莉．高露、林宗興、高雄室內合唱團，和由楊智欽指揮的高雄市交響樂團現場演出十多首與愛和台灣有關的曲目，8日開放索票，一人可索2張，索完為止。

高市文化局指出，第二次世界大戰的戰火結束已80年，因前人負重鋪路經歷那辛苦的打拚年代、奠定了堅固的現代台灣，但面對世界的種種全新挑戰，今年1月，以色列宣布加薩走廊停火協議生效的消息，流離失所民眾得返家園，音樂會獻上〈英雄〉、〈白鴿〉、〈全世界最亮的光〉、〈島嶼天光〉等多首歌曲，願世界的戰火都消弭。

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音樂會由高雄市交響樂團以〈登山列車〉開始，表達對台灣這片土地的熱愛，透過鄒族才子高一生先生作詞作曲、高一生的兒子高英傑先生譯作中文詞，描述森林火車窗外的景色變化，體現對阿里山的深厚情感。

去年離世的曾貴海醫師，所留下的恆世文字〈冬花夜開〉，回顧他的一生，做為醫生和詩人，參與台灣的民主運動、環境保護、文化改革，念茲在茲都是台灣，他將自己奉獻給台灣，也在寒冬黑夜裡為大家鞏固夢想與希望、更讓溫暖與希望不斷盛放，透過音樂與歌聲傳遞，一路歸向和平之途。

今年適逢台灣音樂大師蕭泰然逝世10周年，留給這世界無數的音樂創作資產，這次音樂會且以描述台灣人民溫良純樸性格的〈來自福爾摩沙的天使〉，做為對一代音樂偉人的緬懷。

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