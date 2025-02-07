總預算滯留立院 藝文工作者憂衝擊生計

台北市藝術創作者職業工會發出「文化部預算削減影響調查」問卷。（翻攝自藝創工會臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年度中央政府總預算三讀後，迄今尚未送出立法院，連帶影響文化部各類型補助審議結果延遲公告，嚴重衝擊第一線藝文工作者全年的營運及工作期程規畫，對此，表演藝術聯盟昨（6）日發出聲明，呼籲「立院黨團加速確認預算審議作業」，台北市藝術創作者職業工會則發起「文化部預算削減影響調查」，盼藉此向政府與社會反映現況，爭取應有的權益。

表盟指出，表演藝術活動自籌備到正式展演，需要數月甚至以年計算之規畫與執行，都必須及早布局；在當前艱困的藝文環境下，來自政府的補助是穩定團隊營運及台灣創作非常重要的支持資源。表盟呼籲：「立院及早確認審議結果，交由行政院儘速完成後續行政作業；並訴請立院教文委員會，及早督促並安排文化部預算解凍報告審查，以減低對藝文展演及創作環境之衝擊。」

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藝創工會則表示，立法院大幅刪減並凍結文化部預算，影響可能遍及展演活動、專案計畫、藝文補助、聘僱人員等各層面。因此更廣泛針對表演、視覺、影視類等工作者發出問卷邀請，包含計畫合約、補助款項等是否被取消或縮減？演出、展覽、活動是否被取消？聘僱人員是否面臨減薪或解聘等內容。

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