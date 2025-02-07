【家庭plus．微幸福案內】美食 總帶來幸福感

吃到了想吃的美食，總讓人不經意高呼「幸せ（shiawase）！」覺得那才是幸福感、才是能量來源。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

人生許多事都不是道理可以說清楚的，大部分的人都會因為美食或普通的餐飲獲得幸福感，說是腦裡會分泌花生四烯乙醇胺而感到喜悅、亢奮與滿足。雖然偶爾也遇到對餐飲完全不感興趣的人，但我跟周邊許多朋友都熱愛吃喝，甚至對許多人而言，吃，關係人生存在意義，成為生活重要或最重要課題！

許多健康營養指南都說，含有幸福荷爾蒙血清素的食物，如藍莓、鮭魚、酪梨、番茄、蕎麥等會帶來幸福感，這或許有科學根據，也都是好吃的東西，不過如果為了吸收血清素而吃，幸福感似乎不會太高；雖然吃的營養與平衡很重要，我喜歡不經意或非常想吃而吃了之後，能跟日本人一樣高呼「幸せ（shiawase）！」覺得那才是幸福感、才是能量來源。

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許多餐飲的幸福感未必跟營養價值有關，而是跟兒時記憶有關。浩一郎覺得吃到烤番薯就很幸福，或繭子吃到類似家人常去的已關門老舖口味的洋食，就會感動流淚！

好友裕次總說他只要吃到拉麵就覺得幸福，即使每天吃都可以，但擔心鹽分過高，才自我設限為1週4次。有人如我，每天吃壽司或有內餡的食物如水餃等會很幸福，看到蟹肉也很興奮；也有許多人食欲格外旺盛，無時無刻都在想吃的、腦中總是浮出想去的餐廳等，像沙彌就是如此，她說只是翻閱美食雜誌或瀏覽網路餐飲資訊，就是她至福的時間！

雖然對不起環境，但許多朋友或我吃到香甜柔軟的牛肉就會很幸福，當然這多少也因為牛肉就是含有血清素的食材，吃到和牛直喊很幸福，肚子可以為幸福美食騰出空間；大部分的人吃甜點就會很幸福，連村上春樹都承認寫完稿子吃甜甜圈是他的小確幸！

日本家庭常在客人來訪時點外賣壽司或鰻魚飯來待客，尤其是貴客就必然是鰻魚飯，因此許多孩子都很期待貴客來訪，長大了吃鰻魚飯就很幸福，我雖然沒這種經驗，吃到不錯的鰻魚飯就是中幸福了，若是河豚套餐就不是微幸福，而是巨幸福啦！

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