【家庭plus．婚姻研究院】急慢 伴侶互補

急慢 伴侶互補

文／京杏秋

19世紀初物理學家安培提出「同性相斥、異性相吸」的磁性定律，而這定律也說明了人與人間關係，每個人猶如一片片的拼圖，有擅長突出的優點、也有弱點的凹陷之處，而伴侶關係就像兩片拼圖，彌補著彼此的能力空缺。

倘若人身上被貼的標籤能夠視覺化，那麼選擇障礙症絕對是我身上最顯眼的那一個，然而經過天人交戰之後的決定，執行過程也必然是冥頑不靈，曹孟德：「知錯改錯不認錯。」而對於選擇障礙症患者下的決定是：「不知錯不改錯更不認錯。」

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所幸我的伴侶是行事疾如風、侵略如火的超級火象星座，每當我在左右為難時，他總是能看似「輕佻」地替我下了決定，而這看似輕佻的決定，反而讓我省去了不少的思考時間，自然就不會再為了因決策產生的沉沒成本死不改錯，久而久之自然就沒了不到烏江心不死的頑固。

當然，人與人之間的影響與磁力一樣的是雙向的，我的伴侶也因為我拖帶的泥水，稍稍抑制了急躁的火，「多想兩分鐘世界更美好」。

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