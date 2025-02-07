【自由副刊】 尚玉婷／鮮花在手心腐爛

◎尚玉婷

◎尚玉婷

．

讓春天在手心出汗

海浪黏密著，剖開

我如割除腫瘤那樣乾淨

行走於裸體的月亮，行走

坐臥，斜躺，翻身

詩不總是期盼誰的樣子

．

巷底少婦，乾咳的手勢，在空氣滑動如落雪

一隻愈吹愈飽的鬼魂氣球：「快，撐破它！」

天際，是一塊拉扯過的硬糖

．

我的詩，有自己的胸腔

像冬天的陽光打在地上

埋入情欲的原野裡

腰肢擺弄

：「柔軟的金黃波紋。」

它們有它們的派對

．

或許，父親的掌紋：無以倫比的厚實

上游河水乾涸，千萬計熟綠色的苔石

注定等待的時域，如揀選後的一把鹽

我，毫無顧忌洗耳朵

黃昏切開弧形的相擁

．

詩有差勁的方式，譬如；

自轉的浪打，走火，流變

音軌藏匿其中

我想起母親的唾沫：隨時在生命裡洞察我的詩

請繼續往下閱讀...

誰都不引擾誰，擁有驅動的可能性

潮溼處的一窩蛇卵不曾停止

舌尖一舔便是星空

她想：「雷電是曖昧的。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法