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【自由副刊】 尚玉婷／鮮花在手心腐爛
◎尚玉婷
◎尚玉婷
．
讓春天在手心出汗
海浪黏密著，剖開
我如割除腫瘤那樣乾淨
行走於裸體的月亮，行走
坐臥，斜躺，翻身
詩不總是期盼誰的樣子
．
巷底少婦，乾咳的手勢，在空氣滑動如落雪
一隻愈吹愈飽的鬼魂氣球：「快，撐破它！」
天際，是一塊拉扯過的硬糖
．
我的詩，有自己的胸腔
像冬天的陽光打在地上
埋入情欲的原野裡
腰肢擺弄
：「柔軟的金黃波紋。」
它們有它們的派對
．
或許，父親的掌紋：無以倫比的厚實
上游河水乾涸，千萬計熟綠色的苔石
注定等待的時域，如揀選後的一把鹽
我，毫無顧忌洗耳朵
黃昏切開弧形的相擁
．
詩有差勁的方式，譬如；
自轉的浪打，走火，流變
音軌藏匿其中
我想起母親的唾沫：隨時在生命裡洞察我的詩
請繼續往下閱讀...
誰都不引擾誰，擁有驅動的可能性
潮溼處的一窩蛇卵不曾停止
舌尖一舔便是星空
她想：「雷電是曖昧的。」
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