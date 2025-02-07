自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 尚玉婷／鮮花在手心腐爛

2025/02/07 05:30

◎尚玉婷◎尚玉婷

◎尚玉婷

讓春天在手心出汗

海浪黏密著，剖開

我如割除腫瘤那樣乾淨

行走於裸體的月亮，行走

坐臥，斜躺，翻身

詩不總是期盼誰的樣子

巷底少婦，乾咳的手勢，在空氣滑動如落雪

一隻愈吹愈飽的鬼魂氣球：「快，撐破它！」

天際，是一塊拉扯過的硬糖

我的詩，有自己的胸腔

像冬天的陽光打在地上

埋入情欲的原野裡

腰肢擺弄

：「柔軟的金黃波紋。」

它們有它們的派對

或許，父親的掌紋：無以倫比的厚實

上游河水乾涸，千萬計熟綠色的苔石

注定等待的時域，如揀選後的一把鹽

我，毫無顧忌洗耳朵

黃昏切開弧形的相擁

詩有差勁的方式，譬如；

自轉的浪打，走火，流變

音軌藏匿其中

我想起母親的唾沫：隨時在生命裡洞察我的詩

誰都不引擾誰，擁有驅動的可能性

潮溼處的一窩蛇卵不曾停止

舌尖一舔便是星空

她想：「雷電是曖昧的。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應