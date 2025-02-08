【家庭plus．美味教室】回家吃晚餐

蔥爆蝦

文、食譜示範／林姓主婦

洋蔥燴腩排

我們一輩子能有多長呢？在孩子展翅高飛前，能陪在我們身邊的時間又有多久呢？

豆腐肉捲

一天30分鐘的晚餐時光，說起來微不足道，卻能綿延編織出一段好細好長的溫柔回憶，把一家串在一起，一輩子療癒彼此。

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小黃瓜炒肉末

以我們家的情況來說，4菜1湯我通常會這樣做分配：

地瓜梅子燒雞

主菜1：是餐桌上的主角，通常是最下飯、最有變化、最有飽足感的動物性蛋白質。我們家會配雞、豬、牛等肉類料理。

回家吃晚餐

主菜2：餐桌上的第二主角，補足蛋白質，我們家會配魚、蝦等海鮮料理。小家庭可從主菜1、主菜2擇一。

配菜1：時令蔬菜，是維生素、礦物質、膳食纖維的主要來源，用來補足蔬菜量。

配菜2：基本上會是雞蛋、豆腐、瓜類、菇類、豆類、筍類料理，依照其他菜色的配置，將營養拼圖更完整地補上。

湯：主要是排骨湯、雞湯、海帶芽湯、紫菜湯、味噌湯幾種搭配變化，也可做為補足菜色營養的來源。

讓我們一起，多陪孩子在家吃飯吧！

豆腐肉捲

食材：薄切梅花豬肉片200g、中華鹽滷豆腐1小盒或板豆腐2塊，切成長條狀備用

調味料：醬油1又1/2大匙、味醂1大匙、白砂糖1小匙、水50ml

做法：

1.將豆腐條包進薄切梅花肉片後捲起，以少許油熱鍋，將肉捲接縫處朝下用中小火煎。若有剩的豆腐也可一起放入鍋中煎。

2.待肉捲每一面都煎熟後，淋上醬油、味醂、白砂糖跟水，此時需不時翻動肉捲，讓醬汁均勻吸附，等醬汁變濃稠，肉捲上色入味後，即完成。

洋蔥燴腩排

食材：腩排500g（或肋排）、洋蔥2顆，逆紋切絲備用

調味料：蠔油2大匙、米酒2大匙、水200ml

做法：

1.燉鍋中以適量油熱鍋，加入洋蔥絲，以中小火拌炒至焦糖色，炒得愈軟，醬汁愈甜。

2.用另一個平底鍋，將腩排放入鍋中，乾煎至表層金黃微焦。

3.腩排放入燉鍋，加入蠔油、米酒與水，與洋蔥混合均勻後，轉小火慢燉最少1小時至肉軟嫩、醬汁變濃稠，即完成。

小黃瓜炒肉末

食材：小黃瓜3根，切滾刀、豬絞肉200g、蒜頭1∼2瓣，切成蒜末

調味料：豆瓣醬（不辣的）2大匙、醬油1小匙、白砂糖1小匙、水約90ml

做法：

1.以香油熱鍋，加入豬絞肉拌炒至熟。

2.加入蒜末爆香至香氣出來。加入豆瓣醬、醬油、砂糖，繼續肉拌炒。

3.加入小黃瓜，與豬絞肉略作拌炒後，加入1/2米杯的水，以小火煨煮。

4.待小黃瓜煮軟入味，即完成。

蔥爆蝦

食材：白蝦200g、蔥3根，切成蔥花、蒜頭2顆，切成蒜末、辣椒1根，切細段備用

調味料：醬油1大匙、紹興酒或其他料理酒1大匙

口味一：

1.以適量油熱鍋後，爆香蒜末與蔥花。

2.加入白蝦拌炒至表層轉紅後，加入醬油、紹興酒及辣椒片，與白蝦拌炒均勻，即完成。

口味二：

1.將1小節薑切片、3根蔥切段、2顆蒜頭拍碎、1根辣椒切斜段備用。

2.以適量香油熱鍋後，爆香蔥、薑、蒜，接著加入白蝦拌炒至表層轉紅，最後加醬油及米酒各約1大匙，拌炒均勻即完成。

地瓜梅子燒雞

食材：無骨翅球或去骨雞腿肉300g、地瓜1顆，切小塊備用

調味料：醬油1大匙、味醂1大匙、醃梅糖水1大匙（我習慣用紫蘇梅，若糖水偏酸，可加點白砂糖或蜂蜜調和一下）

做法：

1.少許油熱鍋後，加入無骨翅球或去骨雞腿肉切塊，以中火煎至表層金黃。

2.加入調味醬汁，略煮幾分鐘，讓無骨翅球表層上色。

3.將地瓜鋪在底層，隨意放幾顆紫蘇梅，蓋上鍋蓋以小火燜煮約15分鐘，待地瓜熟透至筷子可輕鬆插入的程度，即完成。

＊雞肉跟地瓜隨著燜煮會慢慢出水，所以只要確保全程使用小火，鍋子也有一定的密合度（水氣才不會一直散出），就不用擔心燒焦。

（圖片提供／《林姓主婦的晚餐餐桌提案：4種生活情境×8組餐桌提案＝32套美味一桌菜》三采文化出版）

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