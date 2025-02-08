【藝術文化】台北國際書展星光夜湧人潮 鄭麗君以行動支持出版

行政院副院長鄭麗君（左1）昨日參觀書展購買多本書籍。

（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北國際書展昨（7）日舉辦到第4天，延長營業時間至晚上10點，人潮更甚前幾日，接近傍晚人愈多。熱愛閱讀的行政院副院長鄭麗君上午特地到場，在文化部長李遠的陪同下開啟「購書行程」，以行動支持出版。

書展星光夜登場，人潮絡繹不絕。

（記者董柏廷攝）

鄭麗君首先抵達「台灣漫畫館」展區，選購《來自清水的孩子》、《我在詐騙公司上班》和第15屆金漫獎作品《三個不結婚的女人》，之後則在文化部長李遠的推薦下將《潮浪群雄》以及改編自楊牧經典文學自傳《山風海雨》的作品《OKEN：詩的端倪》收入囊中。

請繼續往下閱讀...

在前衛出版社，鄭麗君帶走《看圖學講台灣話》、《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》和台灣新文學之父賴和的《一桿稱仔》。逛到遠流出版社展位時，鄭麗君拿起《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》翻閱，還開心拿起《蛹之生》與作者、也是文化部部長李遠合照。此外，鄭麗君也買了諾貝爾文學獎得主赫曼．赫塞的作品《徬徨少年時》以及《車輪下》，她表示，自己雖然都拜讀過這些名作，但看到還是會忍不住想買。

接著到「讀字公民」公民書區，鄭麗君翻閱了《你記得地圖上的一切都要變淡的》詩集，看到詩中寫到自己出生的街道，不禁回憶起台北的街頭巷尾，直呼「一定要買。」也在旅遊作家旅男dato的介紹下，帶走《用鴨川，把京都放口袋》以及《葡萄牙，好日子遠行》。之後到「南方家園」出版社購買《熱戀：邊界往返的信》、《言論自由》和《羔羊為何沉默？菁英民主與新自由主義對社會和生活基礎的摧毀》等書。

最後到公民書區具有巧思設計的「記者會麥克風」講座區前擺拍，並喊出「閱讀就是力量」的口號，展現對閱讀的熱愛。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法