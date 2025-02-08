自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台北國際書展星光夜湧人潮 鄭麗君以行動支持出版

2025/02/08 05:30

【藝術文化】台北國際書展星光夜湧人潮 鄭麗君以行動支持出版行政院副院長鄭麗君（左1）昨日參觀書展購買多本書籍。
（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北國際書展昨（7）日舉辦到第4天，延長營業時間至晚上10點，人潮更甚前幾日，接近傍晚人愈多。熱愛閱讀的行政院副院長鄭麗君上午特地到場，在文化部長李遠的陪同下開啟「購書行程」，以行動支持出版。

【藝術文化】台北國際書展星光夜湧人潮 鄭麗君以行動支持出版書展星光夜登場，人潮絡繹不絕。
（記者董柏廷攝）

鄭麗君首先抵達「台灣漫畫館」展區，選購《來自清水的孩子》、《我在詐騙公司上班》和第15屆金漫獎作品《三個不結婚的女人》，之後則在文化部長李遠的推薦下將《潮浪群雄》以及改編自楊牧經典文學自傳《山風海雨》的作品《OKEN：詩的端倪》收入囊中。

在前衛出版社，鄭麗君帶走《看圖學講台灣話》、《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》和台灣新文學之父賴和的《一桿稱仔》。逛到遠流出版社展位時，鄭麗君拿起《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》翻閱，還開心拿起《蛹之生》與作者、也是文化部部長李遠合照。此外，鄭麗君也買了諾貝爾文學獎得主赫曼．赫塞的作品《徬徨少年時》以及《車輪下》，她表示，自己雖然都拜讀過這些名作，但看到還是會忍不住想買。

接著到「讀字公民」公民書區，鄭麗君翻閱了《你記得地圖上的一切都要變淡的》詩集，看到詩中寫到自己出生的街道，不禁回憶起台北的街頭巷尾，直呼「一定要買。」也在旅遊作家旅男dato的介紹下，帶走《用鴨川，把京都放口袋》以及《葡萄牙，好日子遠行》。之後到「南方家園」出版社購買《熱戀：邊界往返的信》、《言論自由》和《羔羊為何沉默？菁英民主與新自由主義對社會和生活基礎的摧毀》等書。

最後到公民書區具有巧思設計的「記者會麥克風」講座區前擺拍，並喊出「閱讀就是力量」的口號，展現對閱讀的熱愛。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應