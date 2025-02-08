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【藝術文化】童書主題館邀親子同樂 數位迷宮探險吸睛

2025/02/08 05:30

【藝術文化】童書主題館邀親子同樂 數位迷宮探險吸睛童書主題館的數位迷宮廣受大小朋友喜愛。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北國際書展進入第4天，各攤位無不求新求變，吸引讀者駐足。今年童書主題館，以「童話奇遇記」為主軸，規畫多種數位科技互動體驗，許多家長帶著孩子前往參觀，玩得流連忘返。

童書主題館依12歲以下不同年齡層小孩的需求，輕巧帶出「養成閱讀能力」的議題。館內分為「奇遇的起點」、「冒險的路上」和「巨人的國度」3大區域，透過心理測驗、數位迷宮等關卡邀請民眾互動，只要闖關成功，就可以得到一份專屬書單，對應「想像力的魔法」展示書牆，讓親子探尋適合的閱讀作品。

童書主題館整體氛圍活潑可愛，民眾讚賞展區的互動環節。在「奇遇的起點」關，孩子可以選擇一位守護神，並在關卡中透過一道道問題，判斷遇到危險或困難時會如何度過難關，系統藉著演算法推算孩子可能感興趣的書籍，並生成書單牌卡。孩子拿著推薦書單到「冒險的路上」，就可看見投影牆上的冒險小人在迷宮書架中探險，為閱讀之旅增添神祕感與趣味性。最後在「巨人的國度」中，透過即時攝影，將小朋友的形象放大投影至展板上，增加代入感，讓孩子想像自己成為故事的主人翁。

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