【藝術文化】獨立出版聯盟挑戰新書不打折 結果出爐

獨立出版聯盟聯合40多家獨立出版單位，2年內出版的新書以0折扣的方式參展，買氣不減反升。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕有別於一般出版社於書展折扣促銷的慣例，今年獨立出版聯盟逆向操作，聯合40多家獨立出版單位，進行「不打折實驗行動」，2年內出版的新書，以0折扣方式參加2025年國際書展，企圖與讀者重新溝通「一本書的價值」。

獨立出版聯盟理事長陳夏民接受記者採訪時說明，圖書定價制一直是「只聞樓梯響，不見人下來」，出版業界亦有諸多討論，但堅持不折扣的出版社幾希。希望透過這次實驗行動，看看大眾對於書籍定價制的感受，「截至昨日的銷售數字來看，今年的不打折扣嘗試，相較去年同期每日都增長2到3成，買氣完全沒有下降，而且業績還上揚。甚至有出版社被掃貨，連樣書都被買光。」

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此外，首度以獨立出版人參加的旅遊作家dato業績優異，自開幕首日，天天到書展站台向讀者介紹書、售書。他發現，吸引讀者購書的誘因在於能打進他們心裡「最軟的那一塊」，「各個出版單位展現自己的特色，就可以養出對特定主題有興趣的忠實讀者，加上作者站在旁邊推書，也讓他們感到親切。讓讀者有一個Special的感覺，就可以增加提袋率。」

陳夏民補充，此次配合購書滿3千元，可選擇免費宅配或於讀字公民書區特別擺放的韓式拍貼機拍貼1次，大部分消費者都選擇拍貼，他也分析：「現代的讀者更在意當下的特別體驗，未來也會營造更有趣的互動機制與大家分享。」

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