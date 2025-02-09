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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】收禮 沒到心坎裡

2025/02/09 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

雖說收到禮物總讓人開心，但有時有些禮物非自己所需，這時該不該直球對決……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈據實以告親友〉坦誠溝通 皆大歡喜

文／巧爾（基隆市）

送禮表達情意，收到禮物應該感到開心，並感謝對方的關心。然而，要如何減少不合用禮物變成庫存品的困擾呢？

這幾年，來自姊妹及好友間的禮物，如果不合我用，就坦誠告知，避免禮物送到後就被我束之高閣。直接言明合意與否，幾次後，她們就了解我的偏好，我收到不合意禮物的機會也大幅減少。

而鄰人朋友送來的禮，通常以蔬果、漁獲居多，無論合意與否，我都會歡喜收下，感謝他們的分享。如果物資過多，可以再轉贈給他人，與大家分享這份喜悅。

歲末時常有一些單位送日曆或月曆給民眾，通常我會直接向對方說明，沒有使用的習慣，這份禮物請轉贈他人。另外，參加社團聯歡時，主辦單位會發給參加者一張摸彩券，我選擇不參加抽獎，這樣就沒有抽到不合用禮物的困擾。

總之，禮物是情意的象徵，無論合用與否，心意最重要。雙方若能提前溝通，了解彼此的需求，那是最棒的了！若對方不適用這麼坦誠的方式，我就歡喜收下。

〈送禮不如行善〉回絕送禮 轉交捐款單

文／大可（宜蘭縣）

小時候物資缺乏，若有親友帶伴手禮來訪，家中小孩莫不興高采烈。有次阿舅婆帶我去鄉下玩，回程時，表舅用草繩綁個冬瓜，讓我帶回家，小小年紀的我，看到親戚的熱情，就欣然接受，一路上我竭盡心力，轉車時，將它扛上扛下，好不容易回到家，沒想到父母看到了，都笑我傻，把幾十斤的冬瓜帶回城市裡。

這些年來，台灣人大多生活不虞匱乏，更有甚者，像我身體過重又有三高問題，凡是有卡路里的禮品都是禁忌，舉凡各類糕粿餅乾，都隨手轉送親友，以免禁不起誘惑，後悔莫及。

身為老師的我，有時不免有學生或家長要來送禮，我總是找機會先聲明：幫助學生，是我的工作，若學生能好好念書，規規矩矩做人，就是對我最好的回饋；若真的一定要表達謝意，就請與我一起行善，捐給某慈善機構，同時我就拿出捐款劃撥單，時日久了，學生與家長就能接受了。

送禮難，收禮更難，有了主人指點，就感激不盡了！

〈兼具環保公益〉二手衣物 來者不拒

文／曉珍（台中市）

愛購物的表姊三不五時就會送我她不再青睞的衣服和包包，霸氣的她總是沒有商量餘地硬要我收下。

雖然老公會皺著眉頭說：「她當我們家是舊衣回收箱嗎？」但是我並不介意二手衣物，也覺得珍惜資源是種美德，於是來者不拒、歡喜接收。

表姊一再叮囑我，她送的都是購自百貨公司專櫃的衣服和名牌包，價值不菲，要我自己留著，不要轉贈他人。我很感謝表姊對自家人「肥水不落外人田」的厚愛，卻沒有遵循她不得轉贈的指示。

每次收到表姊送來的「大禮包」，我會先行過濾篩選，喜歡的留下來，不適合自己的就詢問左鄰右舍的意願轉送，最後無人「認養」的衣物，我就會整理好裝箱，上網尋找有需求的機構捐贈。

欣然接受表姊淘汰但狀況良好的衣物，並為它們找到最佳去處，除了可以讓表姊開心，還省了購衣花費，也能「好東西跟好鄰居分享」，更有機會幫助到一些需要幫助的人，也算是替買不停手的表姊做環保和公益。

〈維繫鄰里情感〉爛果霉菜 都要收

文／M.T（高雄市）

鄰居媽媽常提著水果來敲門，「鬥食啦！」聲音帶著盛夏的熱情。剛開始，那是甜美感恩的滋味，數次後，果香裡竟藏著霉點斑紋。媽媽皺眉，心裡不免暗暗不滿，「這是互相嗎？」她總將最好的果實送人，自家孩子卻只能望梅止渴。好心意卻換來對方隨意的踐踏，怎能不心寒？

鄰居大哥也不遑多讓。市場裡賣不完的高麗菜，是他熱情的贈禮。一顆滿心期盼的青翠，剖開卻滿是心酸，去蕪存菁，能入口的，所剩無幾。媽媽氣得直說下回不收了，爸爸淡然回應，「都要收下！」話語平淡，卻沉重地提醒，鄰里的情感，正依賴這微妙維繫。

收下或拒絕，都叫人為難，一端是人情的重量，一端是內心的掙扎。

我默默看著，內心滿是竊喜。這些霉爛的果實、枯萎的菜葉，正是我祕密花園的珍寶，它們在堆肥中重生，變成豐沃泥土的芬芳。原來，收禮的難為，不只在於物，更在於人情的微妙平衡，鄰里間的故事，也因這些殘缺得以綿延。

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