【家庭plus．X碰到了Y】聰明老男人 得人愛

圖／達志影像

文／吳娟瑜

「老古錐」一般是形容年長女性，對人生世事瞭然於心，因而不計較、不抱怨，處處與人為善，顯得好相處，於是被認定是「可愛」的老人家。

年長男性一般給人的印象就是頑固、難搞、囉嗦和不可理喻，在職場上，他們即將退休，顯得落寞；在家庭裡，除了電視機前的沙發，他們逐漸找不到自己的位置。

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男人在人生舞台上，追求工作勝任，但家庭學分一向在及格邊緣，這話怎麼說呢？主要是從小在社會主流的價值觀裡；男人要成功、男人要出人頭地，以至於花盡一生力氣在力爭上游、勾心鬥角的職場上打拚，中年危機之後、退休之際，才發現為誰辛苦、為誰忙？

通常老婆、孩子已各自有朋友圈，自己想擠進去，顯得尷尬而不自在；若一人參加外界的群組、社團，又覺得生疏，參加沒幾次就不了了之。

慢了一拍的男人，若還是我行我素，完全和周遭親友、老同事隔絕，背後的綽號「老番顛」、「老頑固」，就會逐漸出現。

如果有覺悟，願意改進，那麼這就是新一群「聰明的男人」；眼看大男人時代已去，自己能稱霸的空間逐漸縮小。識時務者為俊傑，於是乖乖收拾盾矛，樂意放下身段，與大家同樂。

〈男人要聰明〉6種表現 從討厭到可愛

第一：聰明的男人，聽到垃圾車的音樂聲響，立刻從電視機前、手機裡跳開，並熱忱地說：「我來！」

第二：聰明的男人，看到家庭群組，有人邀約踏青或團購，立刻貼圖讚賞或留言鼓勵。

第三：聰明的男人，發現大家都忙，人手不足，孫兒孫女在假日需要照應，立刻放下手機，或跟老友致歉：「今天不打桌球，當兒童保母啦！」

第四：聰明的男人，知道老婆今天是大賣場採買日，於是專車接送，推車相伴，到家時還將所有蔬菜、肉品、飲料，各自歸位。

第五：聰明的男人，過去習慣吆喝家中兒女，令人反感，如今，不再出聲制止，明白男人放鬆和氣，闔家歡喜。

第六：聰明的男人，不再對老婆的開支問東問西，坐到餐桌上對老婆讚賞有加，並且飯後立刻收拾洗碗，讓老婆大人休息。

不少男人在家庭、在職場，帶著不可一世的氣勢，我行我素，製造衝突，自從體內睪固酮（testosterone）隨著年齡增長而減弱，體力、情緒、性功能也出現變化，整個男性的稜角變得圓潤多了。

彎腰的男人不代表失去顏面，反而代表新的面貌讓家人歡迎，讓自己找到新的尊嚴，原來回歸家庭更顯人性，原來做個可愛的人更受歡迎。

成熟的男人知道家人的重要，示弱並不代表人生全輸，反而接近了彼此的距離；聰明的男人明白往後日子需要老婆、兒女協助的地方還很多，所以愈來愈聽話，也愈來愈可愛了。

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