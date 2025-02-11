【藝術文化】黑潮計畫被刪衝擊國際交流 畫協：爭取說明機會

畫協理事長陳菁螢（左8）率協會成員與媒體茶敘。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕畫廊協會昨（10）日舉辦新春媒體茶敘，除宣布協會的新會所將於2月17日正式啟用，也說明新年度幾項重要計劃，包括下半年將推出藝術管理學院相關課程，以及今年3大藝博會聚焦方向。被問及文化部黑潮計畫補助被大舉刪除，畫協理事長陳菁螢說，協會將積極向立法院尋求說明的機會，至少希望「刪預算」不要變成常態。

畫協理事長陳菁螢對於黑潮補助預算被刪，對藝術產業的衝擊深感憂心。（記者凌美雪攝）

根據立法院三讀通過的114年中央政府總預算內容，黑潮計畫遭刪除4000萬，視覺藝術產業的國際交流活動首當其衝，陳菁螢表示，上半年出國補助案多數已敲定，受影響不大，但下半年執行的案子，比如瑞士巴塞爾（Art Basel）、韓國斐列茲首爾（Frieze Seoul）等國際大型藝術展會等，目前都無法確定能否申請補助。

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將藝術家作品帶到大型展會是藝術產業重要的一環。（記者凌美雪攝）

以去年執行預算比例來看，黑潮補助最高可達6成，大約1百萬上下，但今年下半年狀態不明，最壞打算是所有補助被取消，畫廊須自己想辦法找錢，或忍痛去不了；此外，許多藝術家受邀參加各國際雙年展，也是申請黑潮補助方能成行，長久觀之，這對於把台灣藝術家推向國際舞台的影響非常大，陳菁螢說，期望立委能深入了解藝文界的處境。

另方面也繼續努力為藝術產業打地基，今年的新里程，就是歷時1年半的遷址計畫完成，畫協最近正緊鑼密鼓搬新家，新址位於大安區復興南路獨立樓層，空間規模提升將近8成，除做為秘書處的日常辦公場所，更增設2間大型對外會議室，提供會員、藝術產業專業人士舉辦會議、講座與交流活動的場地，成為打造台灣藝術產業共享資源的嶄新平台。

待新址運作上軌道之後，協會也研擬在新會所啟動藝術管理的實際操作課程，開設一系列產業共學與藝術講堂，內容將涵蓋4大核心領域：產業政策解析、國際藝術市場脈動、藝術史教育、藝術收藏與修復等。

另畫協主辦的3大藝博，台南、台中將陸續於3月及7月登場，亞洲歷史最悠久的台北國際藝術博覽會，一樣會在10月連同台北藝術週擴大舉辦，陳菁螢說，藝術週是國際趨勢，尤其台北的藝術產業密集，如何建立穩定客群、做好世代銜接，都是重要的課題。

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