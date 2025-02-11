【藝術文化】「米特動物樂園」線上版輕鬆學台語 2/14起免費觀看

線上版加入「台語小教室」單元，邀請紅豆妹合作，共同推廣台語親子音樂劇。圖左起為米特團長陳冠文、紅豆妹、豆爸、豆媽。（米特動物樂園提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕MIT米特薩克斯風重奏團旗下親子音樂劇團「米特動物樂園」，每次推出新作品都大受歡迎，尤其2024年首演的台語音樂劇《Do Re Mi 喜咧兜？》，秒殺情況可說一票難求。為讓更多親子一同體驗，米特動物樂園特別打造全新線上版10集，將自2月14日起，在米特動物樂園YouTube頻道，免費開放觀看，讓家長在家也能帶著孩子輕鬆學台語、聽音樂、看故事。

劇組特別到外景拍攝，帶領觀眾進入奇幻的森林冒險。（米特動物樂園提供）

米特薩克斯風重奏團團長陳冠文表示，《Do Re Mi 喜咧兜？》故事圍繞著兔子、狐狸、老虎與獅子，這群個性鮮明的動物們因語言不通而產生誤會，卻在旅途中透過音樂逐漸跨越語言隔閡，都會吹奏薩克斯風的他們最終成為朋友。

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為忠實呈現森林冒險的氛圍，劇組特地前往陽明山取景，「我們希望觀眾透過這部作品感受到真實的冒險旅程，雖然拍攝過程非常辛苦，但能夠透過螢幕傳遞台語與音樂的美好，就覺得一切都值得！」

線上版還特別加入「台語小教室」單元，邀請在社群擁有46萬粉絲的紅豆妹以及台灣台語路協會理事長董力玄共同參與。劇團表示，紅豆妹自小與紅豆爸全程以台語溝通，幽默逗趣的日常互動與流利的台語，深受粉絲喜愛，紅豆爸的台語教育方式獲得董力玄老師的高度肯定，兩人亦在節目中分享，如何讓孩子在家庭環境中自然養成說台語的習慣。詳情可詢米特動物樂園YouTube頻道。

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