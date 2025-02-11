【家庭plus．柴米油鹽】透過憤怒 認識自己

圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈

有一位認識了許多年的朋友，到我的一場座談會現場，來聽我和另一位與談人的對談。她工作十分忙碌，常常是空中人，因此我很驚訝她有這樣的空檔。

座談會結束後當日，晚上我剛回到家，便接到她的電話，我們在電話中深入交談了約30分鐘，主要是圍繞著她家的公子。「他竟然這次數學考零分！」這位能幹又漂亮的媽媽氣急敗壞地跟我吐苦水。然後在她接下來傾洩而出的情緒裡，我聞出了恐懼的味道。

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「老師，妳說這要怎麼辦？他以後怎麼會有出息？我的壓力好大，因為他的父親也怪我沒有把孩子教好……」她連珠炮般地說了一大段話，直到我請她先停下來。

我問：「妳為什麼這麼害怕？」她說：「沒有害怕，就是生氣，非常生氣。」「那請再想一想，再確定一下，情緒裡的生氣是不是表象？更深層的是什麼？」我沒有同意她的以為。

停了幾秒，她如夢初醒的承認：「的確，我是害怕，我好害怕這孩子未來前途渺茫，那怎麼辦？」我問她：「數學不只是不及格，而是考零分，我猜，這麼聰明的孩子，這一定是故意的啊！」我其實很熟悉孩子整個成長中的狀況。

「對耶，老師妳怎麼知道他真的是故意的，他說什麼都沒寫直接交了白卷。」我接著說：「第一，妳要先穩住自己的情緒，我們必須釋放掉那些被框在世俗規則裡的恐懼。尤其是那些根本還未發生的種種。因為大部分它的來處不是真相，而是妄念。所以要提醒自己避免這樣的發生，否則心室裡很容易有裂縫，這也是心魔最容易趁虛而入的時候。然後妳就成了一個暴躁易怒的媽媽，當妳沒有理智且情緒潰堤時，孩子就會離得愈遠，因為他也害怕。做一個母親我們需要有穩定的情緒，才能在當孩子站在十字路口時，為他指引方向。」

話筒那端傳來堅定的「好」，我才接續往下說。「妳是否思考過自己的孩子異於常人？所以有可能不能適應常規教育？妳相信他可能是個有天才基因的孩子、甚至他也是個來自外星球的孩子？」我一連串的發問。

這時，她再次發生驚呼：「天啊，老師，這太神奇了，我真的這樣懷疑過。」「既然有過這樣的直覺。為什麼妳還是要用對平凡孩子的管束方式來對待他呢？」我提出了另一個問題。

後來，她告訴孩子現在的情況其實跟她老公年輕時一模一樣，連與父母的關係都很雷同，我建議他們共回想一下，當年自己心中希望父母對待自己的方式，然後就用這樣的方式來與孩子相處。

痛和苦這兩個字，其實不盡相同，前者是身，後者是心，這兩種受，其實常互相影響，所以加在一起更是折磨。這段時間，不知是何因緣，遇到不少這樣的孩子，也讓我重新檢視少年時的自己，進而有許多的懺悔，想通了就都是生命中珍貴的養分。

「讓我們憤怒的事，通常都讓我們更認識自己。」

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