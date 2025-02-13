【藝術文化】響應世界母語日 「國家語言生活節」展現台灣語言多樣性

紙風車劇團將於15日以全台語詮釋精采大戲《順風耳的新香爐》。（紙風車劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2月21日是聯合國世界母語日，文化部將提早於這個週末舉辦「2025世界母語日—國家語言生活節」，展現國家語言的多樣性，傳遞台灣各語言共存共榮的核心價值。活動將於2月15、16日在台灣當代文化實驗場登場，透過電影、戲劇、音樂、書市、講座、手作體驗等，含括多元語言的內容，邀民眾一同聽母語、說母語。

能吟唱原住民族古謠也能駕馭現代流行樂的那屋瓦少女隊。（那屋瓦文化提供）

15日率先登場的是台灣台語版《諸葛四郎—大戰魔鬼黨》電影首映場；另有台灣客語版《原鄉人》數位修復版；下午則由紙風車劇團以全台語詮釋精采大戲《順風耳的新香爐》；晚間則有以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感創作的馬祖語（閩東語）音樂劇《相約十五暝》，現場還原馬祖一年一度地方盛事的場景，引領民眾體會馬祖不同世代生活的縮影。

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16日上午是台灣客語版《諸葛四郎—大戰魔鬼黨》；下午有台灣原住民族語言《聽見歌 在唱》，帶領民眾聽見電影中的母語；晚間則由唐美雲歌仔戲團演出《孟婆客棧：世紀婚禮》。還有以全台語創作的獨立樂團「拍謝少年」、將客語與流行樂完美結合的「春麵樂隊ChuNoodle」、擅長將阿美族傳統歌謠融合爵士與Bossa Nova的「Ilid．Kaolo以莉．高露」、能吟唱原住民族古謠也能駕馭現代流行樂的「那屋瓦少女隊」，還有用歌聲傳遞馬祖文化的「三分熟樂團」，將以母語音樂展現族群融合之美。

此外，還有新形態客家即興喜劇新生一號劇團的《新客報到》、傳達原住民族身分認同寓意的新世紀文化藝術團《夢中的撒固兒》、由手語表演者廖曉彤、牛暄文與蕭匡宇攜手帶來的《聲音藏在》共融手語音樂演出，以及社團法人台灣手語翻譯協會的手語海洋秀。

「2025世界母語日—國家語言生活節」活動總覽詳專網（https://www.2025twml-festival.com.tw/）。

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