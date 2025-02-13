【家庭plus．運動場看台人生】壓力來了 微笑以對

12強台灣隊這批年輕選手面對壓力的方式，大多帶著享受的態度，用快樂的心情，面對每場比賽。（資料照，中央社）

文／黃俊隆

壓力一直是影響運動表現的重要因素，在我們生活及工作中亦然，無法調適面對壓力的人，容易引起焦慮等負面情緒，進而影響表現；相反地，若能夠轉化面對壓力的方式，用較樂觀正面的心情應對，則壓力反而能變成助力，帶來優越表現。

有學者透過美國職棒大聯盟世界大賽的比賽影片，研究情緒在棒球比賽中，對投手表現所帶來之影響，該研究特別檢測投手不同的情緒狀態，例如快樂、憤怒、擔憂，如何影響投手的投球表現，例如球速、難度、控球準確度等。最終結果顯示，帶著快樂情緒投球的投手可以投出更準確的球；憤怒情緒的投手會投得更快、更難；而擔憂情緒的投手則投得更慢而且更不準確。這個研究應證了情緒會影響一個人的表現，快樂使人更能夠掌控自己的表現，焦慮則是表現的負面干擾。

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這次12強台灣隊之所以能夠有如此優越的表現，包含許多各種條件因素，其中有很重要的一點，是這批年輕選手面對壓力的方式，大多帶著享受的態度，用快樂的心情，面對每場比賽，這樣的氛圍與過往的台灣隊有極大不同。其中統一獅隊的潘傑楷是一個很好例子。首次入選國家隊的他，一開始背負很大的壓力，許多網路鄉民並不看好他，使他始終擔憂掛心──原本打不好只有獅隊的球迷會罵他，現在打不好則全台灣的球迷都會罵他。後來經過調適才開始轉念，用另一種心態面對這壓力──原本打得好只有獅隊球迷會為他鼓掌，現在有好的表現時，全台灣的球迷都會為他喝采。因為這樣的念頭，使他後來打破外界質疑，打出漂亮成績。

壓力等外在環境因素並非我們所能改變的，我們能改變的，是自己面對它的心態，微笑以對，壓力也能變助力。

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