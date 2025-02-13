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【家庭plus．生活大補帖】覺察力 人生有意思
覺察力 人生有意思
文／子若
昨晚我特地花了時間把讀書計畫擬好，打算今天凌晨請外子列印出來，因為印表機是連接到他的電腦主機，我的電腦主機沒有列印裝置。
沒想到，列印出來的品質讓我不滿意，我要求他調整畫面後再重印，他堅持我使用他已經印好的文件。我倆就此僵持不下幾分鐘，甚至引起了小口角。
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他覺得我龜毛，我覺得他列印得不情願，結果鬧得不愉快。最後，我對外子說：「你繼續做你的晨間隨筆，我再找時間使用你的電腦自己列印。」這才平息了這場小爭執。
事後，我試著寫下自己對這件事的感觸。發現這並不是一件值得爭吵的大事，實在不需要鬧情緒，甚至過分在意，比起生活裡諸多不順心的事，它真可謂是芝麻蒜皮之屬。如此一想，心裡瞬間海闊天空了。
其實，生活裡有小衝突是難免的。生活嘛，也不是都時時開心，學習與自己的負面情緒共處，甚至從中檢討自己的過失，就能獲得人生智慧啊！這個過程不就是佛家說的「煩惱即菩提」嗎？
生活裡大大小小的事件，無一不能啟發我們的智慧，重點是要有覺察力，看得見自己的盲點。如此想來，就覺得人生真是太有「意思」了，不是嗎？
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