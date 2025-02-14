【藝術文化】2025衛武營「瘋迷24」聚焦柴可夫斯基 前夜限定《尤金．奧涅金》向大師致敬

《尤金．奧涅金》由簡文彬指揮，演出卡司集結多位活躍於國內樂壇的聲樂家。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營今年的「瘋迷24」聚焦柴可夫斯基，邀民眾自2月22日下午5點起，連續24小時，於衛武營音樂廳、表演廳與各個開放空間中，沉浸在柴可夫斯基的悠揚旋律裡。特別的是，還有一場前夜限定的歌劇音樂會，將率先於21日晚間演出《尤金．奧涅金》，向文豪與樂傑致敬。

《尤金．奧涅金》改編自「俄國文學之父」普希金同名詩體小說，柴可夫斯基精選高張力戲劇情節，稱呼此劇是「抒情場景」的集合（有別於傳統義大利歌劇的敘事邏輯與結構框架，省略部分情節，聚焦關鍵場景），展現不羈青年尤金．奧涅金與大家閨秀塔提亞娜之間的愛與悔恨，從浪漫相遇、癡情告白到狠心拒絕，甚至與好友反目並決鬥誤殺，最終數年後的重逢，兩人才深深悔恨年少輕狂錯失的愛。

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簡文彬（右）昨天特別北上與《尤金．奧涅金》的歌手們彩排。（記者凌美雪攝）

此次演出卡司邀請到住在台灣的韓國男中音丁一憲飾演奧涅金，搭配新銳台灣女高音蕭涵飾演的塔提亞娜，其他陣容還包括翁若珮、王郁馨、陳珮琪、崔勝震、謝銘謀、林義偉與曾文奕等活躍於國內樂壇的聲樂家，並由衛武營藝術總監簡文彬親自指揮高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，在衛武營音樂廳採用「歌劇音樂會」的形式演出。

簡文彬昨（13）日特別北上與聲樂家們進行彩排，現場雖然只是走鋼琴伴奏的排練，音樂與聲樂家的歌聲一出，就讓人非常感動。「我已經嫁為人婦，雖然我還是很愛你。」簡文彬說，這個故事的重點，大約就是「無法面對自己的真心」，也呼應了柴可夫斯基勉強自己而以失敗告終的婚姻。

簡文彬說，歌劇音樂會雖沒有華麗的布景與服裝，卻有更純粹聚焦於音樂與演唱的好處。不過，演唱者也因此需要投入更深的情感；柴可夫斯基將戲劇張力建構在人物內心狀態的變化上，7個主題場景都能聽到樂團伴隨著人物心境的轉變而給予最適切的呼應，生動帶出劇中人物的性格特質與情感變化。節目詳詢Opentix。

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