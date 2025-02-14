【藝術文化】兩廳院TIFA下週起跑 台灣週4月登場

無獨有偶工作室劇團的《甜眼淚》，以10歲女孩的日記視角，帶領觀眾與「偶」穿梭現實與虛構。

（朱特攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院台灣國際藝術節（TIFA）將於下週起跑，其中兩檔綠色製作節目《甜眼淚》及台灣限定版《給你的最後一封情書》，為永續與創作並重的作品。兩廳院昨（13）日舉辦媒體春敘，藝術總監劉怡汝表示，永續發展、多元節目製作、國際交流合作、培養藝術家與開拓觀眾族群等，都是2025年聚焦的重點，尤其4月將有第4屆兩廳院永續國際年會及Taiwan Week兩廳院台灣週陸續登場，「永續無界」也是關注的焦點。

TIFA台灣限定版《給你的最後一封情書》，是以永續概念執行的製作。

（April Chang攝，兩廳院提供）

劉怡汝表示，兩廳院身為行政法人機關，營運方針應有更專業靈活的彈性，以回應大環境的考驗，也可在以藝術呼應社會脈動、拓展國際交流、推動永續進程等方面，做更勇敢多元的嘗試，為產業共好，在讓更多觀眾欣賞優質的作品之外，更能呼應國家永續發展政策，系統性地支持表演藝術產業生態。

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今年從場館營運到節目製作皆持續以「永續共融」為核心，將於4月14日舉辦的「第4屆兩廳院永續國際年會×STAGES永續劇場聯盟論壇」，也是STAGES永續劇場聯盟首度在亞洲舉辦論壇，以「永續無界」為題，期待打破地理的疆界，連結歐亞重要藝文場館進行分享討論。內容涵蓋永續營運、環境友善創作、社會共融等3個面向，持續擴散永續思維。

同期登場的Taiwan Week兩廳院台灣週，則將於4月13日至19日舉行，也是近年台灣規模最大的表演藝術國際產業聚會。今年將與大台北地區5個夥伴場館合作，匯聚在地藝術家及製作人，呈現15檔台灣當代表演藝術作品，並結合文化導覽與交流活動，預計將邀請40位全球策展人與文化機構總監來台參與，促進台灣與國際表演藝術產業互動及合作。

由無獨有偶工作室劇團與劇作家詹傑合作推出的《甜眼淚》，將在台灣週之前，率先於4月11日至13日在實驗劇場演出，故事以台灣早年真實社會案件為靈感，串接小女孩塗鴉日記，打造成人版黑暗童話。此劇從創作端的概念發想及設計，製作端的採購、運輸、倉儲到演出執行等，都朝向細緻思考各項永續相關細節。

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