自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 卓璽／我山裡的兄弟

2025/02/14 05:30

◎卓璽◎卓璽

◎卓璽

我的兄弟整天開著卡車，將島嶼上的農作載來運去，通常是高麗菜或青椒。這裡的農地剛翻土，那裡又出現一塊更大的農地，因此我多年才能見到他。時光飛梭，卡車從十一噸到二十噸，但車身再長，車頭裡只坐他一個人，通常他半夜才回到村裡，停泊靠岸，不用按喇叭，家養的黑狗即從屋旁竄出迎接他。夜空漆黑，繁星點點。他跳出駕駛座彷彿從太空中躍上大地，開始有點不適應，但隨即就領略了家的意味。卡車在夜裡喘息，特別疲憊，高大的輪胎散發著焦味，我的兄弟在黑暗中掏出菸，總是父親先點燃打火機，兩個菸頭閃爍，我在遙遠的都市也能看見這一幕。菸頭於夜色中靠近了又疏遠，沒有什麼比它們更明亮，更能讓我看清老家仍在此生的盡頭一閃又一閃。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應