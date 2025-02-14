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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/02/14 05:30

圖／何秀羚圖／何秀羚

人數：兩人

菜色說明：我和老公都是領有政府認證敬老卡的人，所以現在就一天兩餐，早午餐跟晚餐；如此不用耗費體力張羅三餐，整天的食物量也不會攝入過多。早午餐這一頓會弄得豐富且營養均衡：通常碳水化合物是三湯匙的小米、兩湯匙的糙米、一湯匙的藜麥，再加入膳食纖維的青菜，今天剛好有高麗菜跟菠菜，蛋白質方面則放入山藥跟放牧蛋兩顆，煮成一鍋營養豐富的熱粥！

另外一杯咖啡裡面加入燕麥粉、芝麻粉、薑黃粉以及一些堅果跟牛奶，最後再滴上兩滴沙棘果油。還有一小盤含維他命的水果，不太甜的藍莓和小番茄。

晚餐為了讓不愛動的老公可以出外走走路兼覓食，想吃什麼美食餐廳都可以，因為今天的營養已經在早午餐都吃了。（文、圖／何秀羚）

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